BLIK ma nowego prezesa. Rozwinie nowy paneuropejski projekt

Piotr Puchalski zastąpi na stanowisku Dariusza Mazurkiewicza, który kierował spółką od czerwca 2017 roku.

Konkretne motywy odejścia menedżera nie zostały podane do wiadomości publicznej, ale według nieoficjalnych analiz branżowych, powodem zmiany są nowe, ambitniejsze plany i strategia ekspansji zagranicznej właścicieli Blik-a, które wykraczają poza dotychczasowy model rozwoju wypracowany pod kierownictwem Dariusza Mazurkiewicza.

Blik jest najpopularniejszą metodą płatności w e-commerce i jest uważany za jeden z największych sukcesów w polskiej branży fintech.

Więcej Blika w Europie. Paneuropejski projekt

Spółka Polski Standard Płatności podała w komunikacie, że decyzja o zmianie prezesa wynika z bogatego doświadczenia zawodowego Piotra Puchalskiego w sektorze finansowym, bardzo dobrej znajomości rynku płatności oraz „niezwykle atrakcyjnej wizji strategicznej rozwoju Blika”, którą Piotr Puchalski przedstawił radzie nadzorczej spółki. O co może chodzić?

Blik współpracuje z największymi międzynarodowymi operatorami płatności (m.in. Adyen, Stripe, PayU, Worldline). Dzięki temu polskim kodem można płacić w globalnych platformach sprzedażowych, takich jak AliExpress, Temu, Booking, Google Play czy Vinted. Według danych operatora, Polacy płacili już tą metodą w ponad 160 krajach świata. Transakcja jest rozliczana z konta w złotówkach i przeliczana po kursie Mastercard.

Czego Blik jeszcze nie robi? Nie można wypłacić gotówki z zagranicznych bankomatów przy użyciu kodu Blik, dlatego spółka jako pierwsza rozpoczęła rozmowy dotyczące dołączenia do paneuropejskiego projektu mającego umożliwić płatności pomiędzy różnymi systemami w całej Europie. Współpraca pomiędzy wieloma systemami ma sprawić, że możliwe będzie wysyłanie pieniędzy do odbiorcy korzystającego np. z systemu Bizum, MB Way czy EPI, mimo że obie strony używają różnych rozwiązań płatniczych. Początkowo będzie to dotyczyć użytkowników indywidualnych, ale w kolejnym kroku także płatności w sklepach stacjonarnych.

Dariusz Mazurkiewicz w oświadczeniach m.in. na platformie LinkedIn podkreślił, że zostawia firmę z silnymi fundamentami i po ponad 11 latach pracy w organizacji – w tym 9 latach na stanowisku prezesa – zamierza podjąć nowe wyzwania.

Kim jest Piotr Puchalski? Rozwój innowacji płatniczych

Piotr Puchalski jest menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym i płatniczym. Obecnie pełni funkcję dyrektora zarządzającego pionu bankowości detalicznej i biznesowej w BNP Paribas, gdzie odpowiada za wzrost biznesu oraz budowanie satysfakcji i lojalności klientów. Wcześniej przez 16 lat był związany z mBankiem.

Pełnił także funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Polskiego Standardu Płatności.

Puchalski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Advanced Management Program na IESE Business School w Barcelonie. Jak podał PAP, w swojej karierze zawodowej zajmował się m.in. inicjatywami wzrostowymi w bankowości detalicznej, rozwojem innowacji płatniczych i e-commerce oraz budowaniem wysokiego wskaźnika NPS, zdobywając doświadczenie zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym.

„Blik osiągnął dużą skalę, ale nadal ma przed sobą szerokie możliwości wzrostu – zarówno poprzez rozwój kolejnych usług, jak i coraz większą obecność poza Polską” – uważa Puchalski. Zapowiedział, że jego celem będzie utrzymanie wysokiego tempa rozwoju systemu i konsekwentne poszerzanie jego zastosowania.

„Chcę, aby użytkownicy mogli jeszcze częściej korzystać z Blika podczas codziennych płatności” – zaznaczył w komunikacie Piotr Puchalski.

W 2025 roki użytkownicy Blik-a zrealizowali 2,9 mld transakcji o łącznej wartości 441,5 mld zł. Z tej technologii korzysta co miesiąc 19,5 mln Polaków.

Czytaj też:

Łapią ludzi na apkę do spotkań. mBank ostrzega klientów Czytaj też:

Skan dowodu osobistego to wyłudzanie danych? Praktyka banków pod lupą