Luksus 2026/2027. Nowe zasady przyznawania hotelowych gwiazdek

Świat wokół nas zmienia się w szbkim tempie, zmieniają się też oczekiwania i nawyki Polaków, więc musiały się także zmienić standardy w hotelach.

Z przepisów w połowie września 2026 roku zniknął obowiązkowy faks w recepcji, telefon w łazience, radio na wyposażeniu czy papierowa prasa. Od tej pory hotelowy luksus nie oznacza tego samego co w sierpniu. Można się zdziwić.

Mniejsze pokoje, rzadsze zmiany pościeli. Luksus 2026/2027

Dotychczasowe regulacje pochodziły z minionej epoki technologicznej i nie uwzględniały dostępu do Internetu, dlatego od 15 września wprowadzono powszechny i obowiązkowy dostęp do szybkiego Wi-Fi we wszystkich kategoriach obiektów hotelowych. Na życzenie gościa hotele mają również udostępniać zasilacze lub ładowarki do urządzeń mobilnych. Standardem stały się również płatności mobilne.

W hotelach wszystkich klas obowiązuje także walka z marnowaniem zasobów, dlatego zamiast zapasu butelkowanej wody w pokoju, gościom musi wystarczyć ogólnodostępny dystrybutor na piętrze – nawet w hotelu pięciogwiazdkowym.

Rzadsze będą także zmiany pościeli w obiektach z czterema gwiazdkami. Ze standardu znika również minibar – od połowy września gościom ma wystarczyć po prostu całodobowy sklep samoobsługowy.

Za luksus będą teraz uchodzić również mniejsze o 10 proc. niż dotychczas pokoje hotelowe. Dwuosobowy pokój w hotelu pięciogwiazdkowym, który do tej pory miał mieć 18 m2, już może mieć tylko 16,2 m2. W hotelu czterogwiazdkowym 16 m2 może oznaczać zgodnie z nowymi przepisami 14,4 m2, a w trzygwiazdkowym 14 m2 to teraz nowe 12,6 m2.

We wrześniu zmieniły się również wymagania dotyczące obsługi gości. W hotelach trzygwiazdkowych całodobowa recepcja nie jest już obowiązkowa, jeśli zastępuje ją system samoobsługowy, ale wciąż jest obowiązkowa w standardzie hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych.

Ze standardu trzech gwiazdek zniknął również obowiązek zapewniania room service’u przez 18 godzin na dobę, podobnie jak całodobowa usługa bagażowa w hotelach czterowiazdkowych. Nadal obligatoryjna jest już tylko w hotelach pięciogwiazdkowych.

W obiektach z czterema i pięcioma gwiazdkami nadal obowiązkowe będzie codzienne sprzątanie lub sprzątanie na życzenie gościa.

Hotele w Polsce dostały od ministra sportu i turystyki sześć miesięcy na dostosowanie się do nowych wymagań, co oznacza, że dopiero od 15 marca 2027 roku nie będzie od nich odwołania.

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