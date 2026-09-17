Żołnierze się wystroją. Zielona lista MON dobrowolnych zakupów

Wojskowe normy umundurowania i uzbrojenia nadal obowiązują i nie idą do kosza, ale pojawi się możliwość ich uzupełnienia. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało listę sprzętu i dodatków, które wojskowi sami będą mogli sobie dokupić.

Proponowane rozwiązanie jest wzorowane na mechanizmach już stosowanych w armii amerykańskiej i francuskiej. Do tej pory korzystanie z własnego sprzętu w ogóle nie było w Wojsku Polskim możliwe.

Pełny komplet wyposażenia jak dotąd. Wojskowi z szybszym dostępem do nowinek

O nowych zasadach na początku września poinformował wiceminister obrony Cezary Tomczyk podczas 34. edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Każdy żołnierz przy objęciu służby nadal będzie otrzymywał od państwa pełny komplet wyposażenia oraz środki na jego uzupełnienie. Ale niektórym to po prostu nie wystarcza.

– Zielona lista jest właśnie po to, żeby żołnierze Wojska Polskiego sami ustalali, czego chcą używać w wojsku, jak ma wyglądać ich służba, czym chcą walczyć, jakie produkty są dla nich dobre, czego chcą używać – przekonywał wiceminister MON.

O tym, jaki sprzęt trafił na zieloną listę, decydowały zespoły problemowe działające w Sztabie Generalnym WP, złożone z wojskowych specjalistów. To szansa na szybsze wprowadzanie nowości technologicznych niż w standardowej procedurze zakupowej.

Wybór żołnierza. Nie mundury, nie kamilezlki i nie hełmy

O wyborze konkretnego produktu i miejsca zakupu indywidulanie zadecyduje żołnierz. Z listy dowie się jedynie, które produkty z danej kategorii spełniają wymagania akceptowane przez wojsko.

W pierwszym etapie na listę trafią proste, osobiste elementy wyposażenia, używane na co dzień przez żołnierzy, które mogą być uzupełnieniem ubioru polowego, ćwiczebnego, specjalnego i sportowego. – Mówimy o małych elementach, typu gogle, rękawiczki, mówimy o słuchawkach, o wszystkich elementach, które żołnierz ma prawo dobrać sobie indywidualnie – wyjaśnił minister Tomczyk.

Na listę na pewno nie trafią mundury, kamizelki z ochroną balistyczną, czy hełmy. Nie znajdzie się tam również sprzęt wojskowy, jego części, komponenty czy podzespoły, które podlegają odrębnym procedurom. Nowy mechanizm zacznie działać w październiku 2026 roku.

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