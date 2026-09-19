Znany bank informuje o pracach serwisowych. Utrudnienia potrwają 12 godzin

PKO BP wydał komunikat, w którym informuje klientów o pracach technicznych zaplanowanych w dniu 20 września, czyli w najbliższą niedzielę. Klientów przez ponad 12 godzin czekają utrudnienia. – W niedzielę, w godz. 00:01-12:30, potrzebujemy czasu na prace w naszych serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych – informuje instytucja.

Przerwa techniczna w PKO BP. Co nie będzie działać?

W tym czasie serwisy internetowe i aplikacja mobilna nie będą dostępne. Klienci nie skorzystają jutro również z serwisu telefonicznego PKO BP. Mobilną autoryzację zastąpią kody sms. – Jeśli możesz, wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej – apeluje PKO BP w komunikacie.

Jednocześnie bank informuje, że podczas przerwy technicznej działać będą karty płatnicze (z wyłączeniem funkcji wielowalutowej). Klienci bez problemu będą mogli zapłacić za zakupy w sklepach stacjonarnych, a także wypłacić gotówkę z bankomatu. Możliwe będą również transakcje z wykorzystaniem kodu BLIK.

Weekend to czas, gdy banki bardzo często przeprowadzają prace serwisowe. Podobny komunikat PKO BP wydał pod koniec sierpnia, kiedy to przez sześć godzin nie działały serwisy internetowe i aplikacja mobilna. – W najbliższą niedzielę, w godz. 00:01-06:00, potrzebujemy czasu na prace w naszych serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych. W tym czasie będą one niedostępne – informował bank.

Utrudnienia w ten weekend czekają również klientów banku ING. Instytucja wydała komunikat o pracach serwisowych w dniach 20-21 września. W nocy z soboty na niedzielę, między północą a 3.00 nastąpi czasowa blokada transakcji w bankomatach i wpłatomatach sieci ING oraz Planet Cash. Wrzutnie będą działać w trybie offline, co oznacza opóźnione księgowanie wpłaconych środków.

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