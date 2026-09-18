Tyle zarabia kasjer na stacji Orlen. Na start 4,5 tys. zł i to nawet bez doświadczenia

Oferty zatrudnienia na stacjach Orlen pokazują, że wynagrodzenie kasjera lub sprzedawcy najczęściej mieści się w granicach 3,7-5 tys. zł na rękę. Nie jest to jednak jednolita stawka obowiązująca w całej sieci. Różnice wynikają z lokalizacji, zakresu obowiązków i systemu premiowego ustalonego na konkretnej stacji.

Ile zarabia kasjer na Orlenie? Warszawa płaci więcej

W warszawskich ofertach dla osób rozpoczynających pracę pojawiają się kwoty około 4,5 tys. zł netto miesięcznie. Podobne stawki można znaleźć zarówno bliżej centrum, jak i na Pradze-Północ. W mniejszych miastach rozbieżności są większe. W Białej Podlaskiej proponowane wynagrodzenie sięga około 4 tys. zł na rękę. W Łomży publikowane stawki mieszczą się natomiast między 3,7 tys. a 5 tys. zł netto. Ostateczna pensja może zależeć między innymi od grafiku, premii i zasad przyjętych przez prowadzącego stację.

Praca na stacji Orlen. Kasjer ma więcej obowiązków

Stanowisko nie ogranicza się do przyjmowania płatności za paliwo i zakupy. Pracownicy obsługują klientów, dbają o ekspozycję towarów i porządek, a na wielu stacjach zajmują się również strefą gastronomiczną. Zakres zadań warto dokładnie sprawdzić w ogłoszeniu i podczas rozmowy.

Firma wyjaśnia, że pracowników stacji zatrudnia prowadzący punkt, czyli przedsiębiorca zarządzający daną placówką. To on ustala szczegóły umowy, wynagrodzenie, premie oraz organizację pracy. Dlatego dwie stacje działające pod tym samym szyldem mogą oferować zupełnie inne warunki. Kwot z ogłoszeń nie należy więc traktować jak oficjalnej tabeli płac całej sieci. Przed wysłaniem CV warto sprawdzić, czy podana pensja jest kwotą brutto czy netto oraz czy obejmuje premie i dodatki.

Doświadczenie nie zawsze jest konieczne. Są szkolenia i awans

W części ofert wcześniejsze doświadczenie nie jest wymagane. Orlen wskazuje, że osoby zatrudnione na stacjach mogą mieć wpływ na grafik, korzystać z rabatów, zdobywać nowe umiejętności i awansować. Działa również program szkoleniowy obejmujący sprzedaż oraz obsługę klienta. Dla najbardziej zaangażowanych kolejnym krokiem może być stanowisko kierownicze, a w przyszłości samodzielne prowadzenie stacji.

Czytaj też:

Szukają 8 tys. osób. Na start ponad 5,4 tys. zł na rękę i nawet 1800 zł na mieszkanie Czytaj też:

Polacy przerażeni cenami paliw. Większość obawia się czarnego scenariusza