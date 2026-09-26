Już nie hospoda tylko kanapa w domu. Zarobki kelnerów w Czechach

Statystyczny Czech nadal wypija ponad 130–140 litrów piwa rocznie, co od dziesięcioleci daje im pierwsze miejsce w światowych rankingach konsumpcji na głowę. Problem w tym, że choć tradycyjne gospody (hospody) nadal są fundamentem czeskiej kultury narodowej, to dane statystyczne z ostatnich lat wskazują na wyraźny, wręcz historyczny odwrót od picia „na mieście” na rzecz domowego zacisza.

A skoro tak, to ile teraz zarabiają kelnerzy i kelnerki w czeskich gospodach?

Je tu volno? W hospodzie zaciera się status majątkowy i wiek

Tradycyjna czeska hospoda to nie jest zwykły lokal gastronomiczny, ale jedna z najważniejszych instytucji społecznych i fundament czeskiej tożsamości narodowej. Aby zwyczaj nie zginął, na początku 2025 roku czeskie Ministerstwo Kultury oficjalnie wpisało czeską kulturę piwną na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, co otworzyło drogę do starań o wpis na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W przeciwieństwie do tradycji wielu innych krajów, w czeskiej hospodzie przy jednym stole nadal mogą usiąść obok siebie profesor uniwersytetu, robotnik budowlany, znany polityk i student. Kiedy w lokalu brakuje miejsc, naturalnym zachowaniem jest pytanie do siedzących już osób, czy można zająć wolne krzesło obok nich: „Je tu volno?”

Czeska hospoda to przestrzeń absolutnie demokratyczna. Bohumil Hrabal, wybitny pisarz i ikona czeskiej kultury, mawiał, że w gospodzie toczy się prawdziwa historia kraju. To tutaj debatuje się o polityce, sztuce i sporcie. Tylko, że niestety rzadziej niż kiedyś. Znacznie rzadziej.

Obowiązkowy topielec do piwa. Minimalna pensja

W czeskiej tradycji piwo (najczęściej klasyczny pilzner lub lagery) nie służy do szybkiego upicia się, ale do celebrowania spotkania. Pije się je powoli, z grubą, gęstą pianą i zagryza „topielcem” (po czesku „utopenec”), czyli tradycyjną czeską przekąską, która uchodzi za kultowy dodatek obok marynowanego sera i plasterków salcesonu.

To grube parówki lub serdelki (oryginalnie czeskie špekáčky, czyli kiełbaski z kawałkami słoniny) marynowane w słodko-kwaśnej zalewie octowej. Kiełbaski leżakują w dużych słojach przez kilka dni lub tygodni, stąd ich potoczna nazwa – wyglądają, jakby „utonęły” w occie. Przynoszą je do stolików kelnerzy i kelnerki.

Z przeglądu ofert w internecie wynika, że kelnerzy i kelnerki w Czechach zarabiają średnio około 29 tys. koron brutto, czyli około 23 900 koron netto po opodatkowaniu (około 4300 zł). Ale w mniejszych miejscowościach stawki są niższe – blisko ustawowego minimum, które od stycznia 2026 roku wynosi 22 400 koron brutto miesięcznie (około 4 tys. zł).

Ile napiwku zostawiają Czesi? Rządzi terminal

Druga część pensji czeskich kelnerów to napiwki. – Często stanowią od 20 do 50 procent dochodu – zdradził Luboš Kastner ze Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Rzemieślników w wywiadzie dla Seznam Zprávy. Ale na to może liczyć kelner czy kelnerka tam, gdzie jest dużo gości. W małej hospodzie napiwki z jednej zmiany wynoszą zazwyczaj od 50 do 150 koron (około 9 – 27 zł), co daje w sumie od 1000 – 3000 koron z napiwków miesięcznie, czyli 178 – 536 zł.

Okazuje się, że siedmiu na dziesięciu gości zostawia w hospodzie zwykle od 20 do 40 koron (3,50 zł – 7 zł). Na wysokość napiwku w Czechach większy wpływ ma sposób płatności niż nastrój gościa. Płatność gotówką zazwyczaj kończy się na trzech do pięciu proc. rachunku. Ale przy płatnościach terminalem hojność wzrasta. Wyświetlacze podpowiadają gotowe procenty do naciśnięcia, dlatego kwota często zmienia się w jedną dziesiątą rachunku.

Jednak w wiejskiej hospodzie nadal obowiązuje tylko gotówka.

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