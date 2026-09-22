Pacjenci w Polsce od lat płacili więcej, niż powinni. Skandaliczny proceder na rynku leków

Grupy Neuca, Farmacol i Polska Grupa Farmaceutyczna kontrolowały w latach 2015–2022 ponad 70 proc. rynku hurtowej sprzedaży leków. Jak ustalił UOKiK, zamiast niezależnie walczyć o apteki, przez ponad dekadę wymieniały się wrażliwymi informacjami: cenami, wielkością sprzedaży oraz warunkami handlowymi. Nie chodziło o śledzenie publicznych cenników. Hurtownie miały pozyskiwać dane o zakupach konkretnych aptek za pomocą narzędzi informatycznych wykorzystywanych w programach partnerskich. W zamian za rabaty, szkolenia czy wsparcie marketingowe otrzymywały szczegółowy obraz transakcji.

Tak hurtownie miały unikać wojny cenowej

Dzięki danym z tysięcy aptek przedsiębiorcy wiedzieli, co placówka kupowała u konkurenta, po jakiej cenie i na jakich zasadach. Mogli więc ocenić, czy wystarczy niewielki rabat, czy obniżka nie jest potrzebna.

Według Urzędu mechanizm osłabiał presję cenową. Gdy konkurent sprzedawał lek drożej, hurtownia mogła podnieść własną cenę bez obawy o utratę klienta. Kiedy rywal obniżał stawkę, oferta była dostosowywana tak, by – jak napisali pracownicy jednej ze spółek – „nie wywołać wojny cenowej”.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny ocenił, że na procederze korzystali uczestnicy porozumienia, natomiast traciły apteki, a ostatecznie pacjenci płacący więcej za leki.

Ponad 904 mln zł kar UOKiK. Jedna spółka ich uniknęła

Łączna wartość kar wyniosła dokładnie 904 969 744,47 zł. Neuca ma zapłacić 499 037 763,85 zł, Farmacol-Logistyka – 400 532 440 zł, Farmacol – 3 488 520 zł, a Świat Zdrowia – 1 911 020,62 zł. Polska Grupa Farmaceutyczna uniknęła sankcji finansowej. Skorzystała z programu łagodzenia kar, przekazała dowody i współpracowała z UOKiK. Urząd podkreśla, że materiały pomogły wykryć i rozbić kartel.

Decyzję pozytywnie zaopiniowała Komisja Europejska, ale nie jest ona prawomocna. Ukaranym przedsiębiorcom przysługuje odwołanie do sądu.

Czytaj też:

Mniej produktu, a cena taka sama? UOKiK interweniuje Czytaj też:

Gigantyczne kary od UOKiK. Rolnicy przez lata mieli płacić więcej