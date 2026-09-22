Rewolucja dla przedsiębiorców. Od listopada duże udogodnienie dla firm

To jedna z największych zmian w obsłudze przedsiębiorców od lat. Zgodnie z ustawą z 13 marca 2026 r. wniosek o wpis nowej jednoosobowej działalności gospodarczej będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie. Od 1 listopada 2026 r. nie będzie już możliwości przekazania papierowego formularza w urzędzie gminy. Rejestracja pozostanie dostępna przez portal biznes.gov.pl. Osoby zakładające pierwszą firmę będą mogły skorzystać również z prostszej ścieżki w aplikacji mObywatel, która automatycznie pobierze część danych z państwowych rejestrów.

Firma w mObywatelu czy przez biznes.gov.pl?

Aplikacja mObywatel ma służyć przede wszystkim do prostych zgłoszeń. Bardziej rozbudowane formalności, w tym rejestracja do VAT oraz dodatkowe zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS, nadal będą obsługiwane przez biznes.gov.pl. Po prawidłowym wysłaniu wniosku przedsiębiorca otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru na adres e-mail. Dokumenty będzie można podpisać profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym z e-dowodu.

Nowe formularze mają spełniać wymagania dostępności cyfrowej. CEIDG wyodrębni także osobne pole na adres e-mail właściciela firmy, a dane dotyczące miejsca prowadzenia działalności będą musiały być zgodne z rejestrem TERYT.

CEIDG tylko online. Kolejny etap cyfryzacji nastąpi w 2028 roku

Zmiana zaplanowana na 2026 r. obejmie zakładanie nowych firm. Dwa lata później, od 1 listopada 2028 r., internet stanie się jedyną drogą załatwiania także pozostałych spraw w CEIDG. Dotyczy to aktualizacji danych, zawieszenia i wznowienia działalności oraz wykreślenia firmy z rejestru.

CEIDG ma się dzięki temu zmienić z bazy przedsiębiorców w platformę do kompleksowej obsługi biznesu. Już dziś portal biznes.gov.pl ma 1,8 mln użytkowników i przyjmuje około 250 tys. elektronicznych wniosków miesięcznie – wynika z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Jedno okienko dla spółek cywilnych

Od listopada 2028 r. cyfrowe zmiany obejmą również spółki cywilne. W CEIDG ruszy elektroniczne „jedno okienko”, które pozwoli jednocześnie przekazać wymagane informacje do ZUS, KRUS, GUS i urzędu skarbowego. Nowością będzie też możliwość zawarcia umowy spółki cywilnej przez internet z wykorzystaniem gotowego wzorca. Rozwiązanie ma działać podobnie do systemu S24 znanego ze spółek prawa handlowego.

Dla przedsiębiorców cyfryzacja oznacza koniec wizyt z papierowymi formularzami. Jednocześnie osoby bez odpowiednich narzędzi do logowania i podpisywania dokumentów powinny przygotować się do nowych zasad przed 1 listopada 2026 r.

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