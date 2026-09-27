Pociski rakietowe z Gorzowa zmienią naszą sytuację. Pierwszy raz w historii Polski

Na powierzchni 116 ha w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powstaje pierwsza fabryka pocisków rakietowych w historii Polski. Pierwsze rakiety opuszczą taśmę produkcyjną w 2028 roku.

Za realizację inwestycji odpowiada konsorcjum Hanwha WB Advanced System, stworzone przez polską spółkę WB Electronics oraz południowokoreańską Hanwha Aerospace. WB Electronics jest największym prywatnym przedsiębiorstwem zbrojeniowym w Polsce.

Polska przejmuje montaż wyrzutni Homar-K. Wyprodukujemy też pociski do niej

Pociski będą produkowane z myślą o koreańskich wyrzutniach rakietowych Homar-K. To konstrukcje artyleryjskie podobne do amerykańskich wyrzutni HIMARS. Są już wykorzystywane przez broniących się przed Rosją Ukraińców.

Konstrukcja Homar-K składa się z południowokoreańskiej wyrzutni K239 Chunmoo osadzonej na polskich podwoziach samochodowych Jelcz i wyposażonej w polski system kierowania ogniem Topaz (stworzony przez Grupę WB Electronics).

W ramach umów licencyjnych z Koreańczykami Polska przejmuje montaż konstrukcji Homar-K. Dlatego to u nas powstaje krajowe zaplecze produkcyjne dla ponad 600 rodzajów części zamiennych, zaplecze serwisowe i fabryka rakiet (m.in. pocisków CGR-080 o zasięgu 80 km) w Gorzowie Wielkopolskim. Kontrakt zakłada, że do 2033 roku zakład wyprodukuje 10 tys. pocisków. – Jest to inwestor, który zdecydowanie będzie podnosił poziom wynagrodzeń w Gorzowie – tłumaczył prezydent miasta Jacek Wójcicki.

Pierwsza rekrutacja pracowników ma ruszyć w drugiej połowie 2027 roku. Fabryka ma docelowo zatrudnić około 200 pracowników. Poszukiwani będą specjaliści z branży zbrojeniowej i nowoczesnych technologii: inżynierowie oraz technicy z dobrą znajomością języka angielskiego, a także pracownicy produkcyjni i monterzy.

Gorzowskie Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu (CEZiB) ma kształcić przyszłe kadry i uczniów na potrzeby nowej fabryki.

Integracja Koreańczyków. Największy inwestor azjatycki w Polsce

Gorzowska fabryka będzie też zatrudniała specjalistów z Korei Płd. Na początku ma przyjechać kilkanaście rodzin, a docelowo – kilkadziesiąt. Z myślą o nich, w styczniu 2026 roku władze Gorzowa podpisały oficjalne porozumienia o współpracy z instytucjami związanymi z koreańską społecznością w Polsce. W ten sposób chcą ułatwić integrację nowych Gorzowian.

Jak podaje COIG, w Polsce działa już ponad 730 firm z koreańskim kapitałem. Głównym hubem dla koreańskiej społeczności biznesowej i kadr w Polsce są Bielany Wrocławskie oraz Dolny Śląsk, gdzie zlokalizowanych jest wiele zakładów produkcyjnych i kooperujących firm. Działają w sektorach elektromobilności, nowoczesnych technologii, motoryzacji, przemysłu obronnego i w sektorze kosmetycznym.

Korea Południowa jest obecnie największym inwestorem azjatyckim w Polsce, a wartość polsko-koreańskiej wymiany handlowej przekracza 10 miliardów dolarów rocznie.

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