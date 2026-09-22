„Kierowcy są wzięci za zakładnika”. Prezydent krytykuje pomysł rządu

Przed tygodniem rząd przyjął rządowy projekt ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Zakłada on, że stawka nowej daniny wyniesie 60 proc. podstawy opodatkowania. Podstawą nie będzie jednak cały przychód przedsiębiorstwa, lecz nadwyżka przychodów uzyskanych ponad poziom, jaki firma osiągnęłaby przy zastosowaniu swojej średniej marży sprzedaży z 2025 roku, powiększonej o 20 proc.

Podatnikami mają być przedsiębiorcy, którzy od 1 marca do 31 grudnia br. prowadzą w Polsce działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych. Projekt obejmuje również firmy sprzedające na podstawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą paliwa pochodzące z importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Ustawa została w piątek przyjęta przez Sejm. Podobną decyzję najpewniej wkrótce podejmie Senat, później natomiast trafi ona na biurko prezydenta. Jeszcze przed przyjęciem ustawy przez rząd premier Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego o jej podpisanie deklarując, że jeśli do tego dojdzie, to rząd będzie mógł ponownie reaktywować pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN).

Nawrocki: Kierowcy są wzięci za zakładnika

Podpis wydaje się jednak mało prawdopodobny, na co wskazują dzisiejsze słowa prezydenta. – Jestem bardzo zawiedziony postawą premiera Donalda Tuska, bowiem pan premier i opinia publiczna doskonale wie, że ta ustawa jest niekonstytucyjna. Ona sprawia, że łamiemy pewną fundamentalną zasadę prawa. Ona ma obowiązywać od marca tego roku. Ta ustawa jest niekonstytucyjna i jestem zawiedziony premierem Tuskiem, że mając dobrą propozycję ustawową z Pałacu Prezydenckiego, nie chce jej po prostu przyjąć czy nie chce doprowadzić do tego, że zostanie ona przyjęta przez polski parlament i wówczas jej podpisze – powiedział prezydent na briefingu prasowym w Nowym Jorku.

Chodzi o skierowany przez prezydenta do Sejmu projekt ustawy ws. obniżenia cen paliw pod nazwą Paliwa Kosztują Normalnie. – Dzisiaj kierowcy są wzięci za zakładnika i płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę – stwierdził Karol Nawrocki.

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