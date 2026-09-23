Marihuana w paczkach kurierskich. KAS zatrzymała m.in. Rosjanina

Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie znaleźli w paczkach kurierskich marihuanę. Zatrzymano trzy osoby, które trafiły do aresztu. Paczki zostały nadane w Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych.

Marihuana w przesyłkach kurierskich. KAS zatrzymała m.in. Rosjanina

W przesyłkach znajdowało się łącznie blisko 3,3 kg suszu, który badania laboratoryjne potwierdziły jako marihuanę. Jak przekazała rzeczniczka prasowa mazowieckiej KAS Dorota Beznosik-Majchrzak, w paczce nadanej w Hiszpanii funkcjonariusze znaleźli 8 sztuk przezroczystych hermetycznych folii z zielonym suszem o wadze blisko 1 kg oraz 200 szt. fioletowych torebek strunowych. Na torebkach znajdowały się napisy sugerujące, że miały służyć do pakowania poporcjowanego suszu.

Zatrzymano odbiorcę przesyłki — obywatela Rosji. W trakcie przeszukania jego miejsca zamieszkania znaleziono blisko 31 g suszu oraz prawie 36 g grzybów halucynogennych.

Z kolei przesyłka nadana w Stanach Zjednoczonych zawierała prawie 2,3 kg suszu roślinnego. Po odbiór paczki zgłosił się 21-letni Polak, który został zatrzymany. – Mężczyzna tłumaczył, że odbiera paczkę na prośbę nieznajomego mężczyzny, który zaoferował mu za to pieniądze – przekazała Beznosik-Majchrzak.

Funkcjonariusze ustalili miejsce zamieszkania docelowego odbiorcy przesyłki, 36-letniego obywatela Polski. Jak informuje przedstawicielka KAS, podczas przeszukania posesji należącej do niego znaleźli blisko 230 g suszu roślinnego, prawie 34 g brązowej substancji plastycznej oraz ponad 6 g grzybków halucynogennych.

W toku dalszych działań funkcjonariusze przeprowadzili dalsze przeszukania. Zabezpieczyli m.in. wagi, telefony, sprzęt komputerowy, leki psychotropowe oraz pieniądze, które zostały zabezpieczone na poczet grożących przyszłych kar grzywny.

Jaka kara grozi zatrzymanym?

Zatrzymani usłyszeli zarzuty nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz przemytu środków odurzających. Wobec wszystkich podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Za zarzucane czyny grozi kara grzywny oraz kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.

Postępowania prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie oraz Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota w Warszawie.

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