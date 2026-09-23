Wielka zmiana w InPost staje się faktem. Co teraz z akcjonariuszami?

Procedura prowadząca do przejęcia pełnej kontroli nad InPostem weszła w decydującą fazę. Ogłoszone wezwanie zostało uznane za skuteczne. W głównym okresie zapisów inwestorzy zadeklarowali sprzedaż niemal 449 tys. akcji, reprezentujących dokładnie 89,81 proc. kapitału zakładowego spółki.

Tym samym przekroczony został minimalny próg powodzenia operacji, ustalony wcześniej na poziomie 80 proc. akcji. Oficjalne rozliczenie transakcji zaplanowano na 30 września 2026 roku.

Przejęcie InPostu za miliardy euro

Oferta przejęcia wszystkich akcji operatora Paczkomatów pojawiła się w maju. Konsorcjum tworzą Advent, FedEx, A&R oraz fundusz PPF. Inwestorzy zaproponowali akcjonariuszom 15,60 euro za jedną akcję.

Przy takiej cenie wartość całej spółki oszacowano na 7,8 mld euro. Oferta oznaczała 53-proc. premię wobec średniej ceny akcji z trzech miesięcy poprzedzających 2 stycznia 2026 roku. W porównaniu ze średnią z półrocza premia wynosiła 43 proc.

Drobni akcjonariusze mają dodatkowy czas

Pierwotnie zapisy miały zakończyć się 27 lipca. Konieczność uzyskania zgód urzędów antymonopolowych spowodowała jednak przesunięcie terminu do 18 września. Na tym możliwości sprzedaży akcji się nie kończą.

Akcjonariusze, którzy nie odpowiedzieli na ofertę w głównym terminie, mogą zgłosić swoje akcje jeszcze do 7 października do godz. 17.40. Wyniki dodatkowego etapu mają zostać ogłoszone najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od jego zakończenia.

Możliwy przymusowy wykup akcji

Plan konsorcjum przewiduje dalsze działania wobec akcjonariuszy, którzy pozostaną w spółce. Jeżeli wzywający będą dysponować ostatecznie ponad 80 proc., ale mniej niż 95 proc. kapitału, zamierzają przeprowadzić procedurę przymusowego wykupu akcji, czyli squeeze-out.

Możliwe jest również wycofanie InPostu z giełdy w Amsterdamie. Holenderska giełda wydała już na to warunkową zgodę, a jako wstępną datę wskazano 23 października. Warunkiem tak szybkiego zakończenia obecności spółki na parkiecie jest jednak przekroczenie progu 95 proc. udziałów w dodatkowym terminie zapisów.

Rafał Brzoska pozostanie prezesem InPostu

Zmiana właścicielska nie ma oznaczać rewolucji w codziennym funkcjonowaniu firmy. Konsorcjum zadeklarowało zachowanie niezależności operacyjnej InPostu oraz dotychczasowego profilu jego działalności.

Główna siedziba oraz najważniejsza kadra menedżerska mają pozostać w Polsce. Na stanowisku prezesa zarządu pozostanie również założyciel firmy Rafał Brzoska. Po rozliczeniu oferty mają wejść w życie zaplanowane wcześniej i zatwierdzone w czerwcu zmiany w składzie rady nadzorczej.