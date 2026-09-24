Umowy o dzieło najczęściej na jeden dzień. ZUS odsłonił karty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) opublikował wyniki analizy rejestru umów o dzieło za pierwsze półrocze 2026 roku.

Okazuje się, że między styczniem a czerwcem tego roku do ZUS wpłynęło519,6 tys. formularzy RUD (zgłoszenie umowy o dzieło), na których zgłoszono 609,3 tys. umów o dzieło. W porównaniu z pierwszym półroczem 2025 roku liczba wykonawców umów o dzieło wzrosła z 201,9 tys. do 203,7 tys. osób

Instytucja zwraca uwagę, że osobiste składanie dokumentów przy okienku w oddziale ZUS to dziś niezwykła rzadkość. Niemal 93 proc. formularzy wpłynęło elektronicznie.

Umowy o dzieło najczęściej na jeden dzień

Z danych ZUS wyłania się następujący obraz: dominują umowy zawierane na krótki okres. Ponad 61 proc. trwało nie dłużej niż 9 dni, a najczęściej były to umowy jednodniowe (stanowiły one 27,88 proc.).

Zakład informuje również, że ponad połowa wykonawców pracowała w jednym z trzech sektorów: informacja i komunikacja (22,7 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (17,7 proc.) lub działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (14,8 proc.).

Zdecydowanie najwięcej umów o dzieło zawarto na Mazowszu. Na 10 tys. płatników składek zostało tam zgłoszonych ponad 6,1 tys. umów o dzieło. To niemal dziewięć razy więcej niż w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie wskaźnik jest najniższy.

ZUS podaje również, że w pierwszym półroczu tego roku cudzoziemcy stanowili 6,68 proc. wykonawców umów o dzieło. W tej grupie najwięcej, bo 3/4, było obywateli Ukrainy i Białorusi, ale rejestrowano również umowy z osobami z Jamajki, Botswany oraz Kenii.

Rejestr umów o dzieło funkcjonuje w ZUS od pięciu lat. Najczęściej wykorzystują je niewielkie firmy, szczególnie w branżach kreatywnych i technologicznych, a ich realizacja ma charakter krótkoterminowy.

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