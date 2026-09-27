Czy 27 września jest niedziela handlowa? Przepisy są jasne

W marcu przyszłego roku minie dziewiąta rocznica wprowadzenia ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. W początkowym okresie – od marca do grudnia 2018 roku – sklepy były otwarte w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, w 2019 roku już tylko w ostatnią. W latach 2020-2024 obowiązywało siedem niedziel handlowych w roku. Mowa o ostatniej niedzieli stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także niedzieli przed Wielkanocą i dwóch niedzielach poprzedzających święta Bożego Narodzenia. W roku ubiegłym nastąpiła zmiana, która zakłada wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej na początku grudnia.

Niedziela handlowa dopiero w grudniu

To oznacza, że w niedzielę 27 września obowiązuje zakaz handlu. Najbliższa niedziela handlowa przypadać będzie dopiero 6 grudnia, a zatem za nieco ponad dwa miesiące. Nie oznacza to, że dziś nie będziemy mieli dziś możliwości zaopatrzenia. Ustawa przewiduje bowiem nieco ponad 30 wyłączeń. Czynne są dziś m.in.:

stacje paliw,

placówki handlowe, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami,

placówki handlowe, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych,

placówki pocztowe, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych,

placówki handlowe w hotelach,

placówki handlowe w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku,

placówki handlowe na dworcach, w portach i przystaniach,

placówki handlowe w portach lotniczych.

Za złamanie zakazu handlu grozi od 1000 zł do nawet 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

Będzie zmiana zasad? Jest petycja

Jak niedawno informowaliśmy, do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trafiła petycja proponująca gruntowną zmianę obecnych zasad handlu w niedziele. Jej autor chce odejścia od ograniczeń w otwieraniu sklepów, ale jednocześnie proponuje wprowadzenie mocniejszych gwarancji odpoczynku dla pracowników handlu i logistyki.

Główny pomysł zakłada możliwość prowadzenia handlu również w niedziele. W zamian osoba pracująca w weekend albo w systemie zmianowym miałaby mieć zagwarantowane co najmniej dwa kolejne dni wolne. Według propozycji taki blok obejmowałby minimum 48 godzin wolnego oraz wymagany odpoczynek dobowy. Łącznie oznaczałoby to co najmniej 59 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej poinformował, że analizuje petycję.

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