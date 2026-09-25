Chińczycy robią u siebie porządek. Liczy się topografia układów scalonych

Dla Chińczyków kopiowanie to nie plagiat, a tym bardziej to nie powód do wstydu. Dokładne odwzorowanie pracy kogoś bardziej doświadczonego przez wieki stanowiło w Chinach najwyższą formę uznania i podstawę tradycyjnej edukacji artystycznej oraz rzemieślniczej.

Gospodarczy sukces Chińczyków opiera się na pragmatyzmie. Zamiast tracić czas i zasoby na kosztowne badania podstawowe, chińskie firmy często zaczynały od kopiowania sprawdzonych rozwiązań z Zachodu. Taka strategia pozwoliła na szybkie wejście na rynek, a następnie na stopniowe ulepszanie produktów i konkurowanie ceną oraz wydajnością.

Ale coś się właśnie w Państwie Środka zmienia – na poważnie zaczyna się walka z kopiowaniem. Ale nie tyle zagranicznych rozwiązań, co swoich.

Wyłączne prawo do korzystania z pomysłu. Innowacje technologiczne

Firmy na całym świecie dbają o ochrona prawna rozwiązań, które stosują. To prawny mechanizm, który daje twórcy lub przedsiębiorcy wyłączne prawo do korzystania z jego pomysłu, wynalazku lub projektu i chroni go przed kradzieżą lub bezprawnym kopiowaniem przez konkurencję. Dotyczy ona najczęściej innowacji technicznych, technologicznych, wzorów czy oprogramowania.

Ochrona prawna uniemożliwia konkurencji bezprawne kopiowanie tańszym kosztem i pozwala żądać odszkodowań.

Od 15 października 2026 roku Chiny zaostrzają przepisy dotyczące ułożenia układów scalonych, czyli rozmieszczenia tranzystorów, ścieżek i połączeń na płytce krzemowej. Nowe regulacje mają pomóc odróżnić firmy prowadzące rzeczywiste prace badawczo-rozwojowe od tych, które próbują przedstawić cudze projekty jako własne.

W swoim XV Planie Pięcioletnim (2026–2030) Chiny wskazały sztuczną inteligencję oraz zaawansowaną robotykę jako motory napędowe przyszłej gospodarki. Do rozwoju algorytmów AI i systemów autonomicznych niezbędne są ogromne ilości wydajnych układów scalonych.

Czipy stanowią fundament współczesnego bezpieczeństwa narodowego Chin, suwerenności technologicznej oraz dominacji gospodarczej. W obliczu globalnych napięć geopolitycznych, Państwo Środka traktuje rozwój własnego ekosystemu półprzewodników jako absolutny priorytet strategiczny w obliczu surowych restrykcji eksportowych nakładanych przez USA.

Rozwój gospodarczy na bazie AI. Zabezpieczenie przed zachodnimi sankcjami

Zmiana prawa ma na celu zabezpieczenie własności intelektualnej (intellectual property) rozwijających się chińskich firm technologicznych przed wewnętrznym i zewnętrznym kopiowaniem. Kontrola nad rozmieszczeniem i produkcją czipów we własnym kraju to dla Chin jedyny sposób na zabezpieczenie się przed zachodnimi sankcjami, które mogłyby sparaliżować chiński sektor technologiczny.

Od 15 października urzędy zyskają większe możliwości odrzucania słabo udokumentowanych zgłoszeń i podważania praw przyznanych na podstawie nierzetelnych wniosków. Przyłapane na naruszeniu cudzych praw firmy będą się musiały liczyć z odszkodowaniem wyliczanym na podstawie strat właściciela projektu lub korzyści osiągniętych przez sprawcę. Sądy mają także zyskać możłiwość nałożenia dodatkowego odszkodowania o charakterze karnym.

Chiny rozważają także wprowadzenie osobnych ograniczeń dotyczących przekazywania strategicznych technologii za granicę.

Czytaj też:

Tajwan, chipy i wielkie pieniądze. O co naprawdę walczą Trump i Xi? Czytaj też:

Coraz więcej lotów myśliwców F-35. Ile to nas kosztuje? Oj dużo