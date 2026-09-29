Ceny w sklepach nieco w górę. Te produkty zdrożały najmocniej

PanParagon przeprowadził dla serwisu Business Insider Polska analizę 14 podstawowych produktów spożywczych, które znajdują się na zakupowych listach większości Polaków. Z analizy wynika, że w poprzednim tygodniu września płaciliśmy za nie średnio 93 zł i 51 groszy. W ujęciu tydzień do tygodnia koszyk zakupowy zdrożał o 20 groszy. Portal zwraca uwagę, że w czasach rekordowo drogiego paliwa są to dobre wieści dla konsumentów, choć oczywiście wysokie ceny benzyny będą musiały przekładać się też na ceny na sklepowych półkach.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że obecnie ceny są wyraźnie niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy to identyczny koszyk kosztował średnio 96 zł i 20 groszy.

Ceny w sklepach. Jabłka w dół, banany w górę

Tym razem liderem, jeśli chodzi o obniżki okazały się jabłka. Spadek względem trzeciego tygodnia września wyniósł aż 11,5 proc., wskutek czego za kilogram tych popularnych owoców płacimy obecnie przeciętnie 4,79 zł. Obniżyły się również ceny: ziemniaków (o 9,1 proc.), mąki pszennej tortowej (o 6,3 proc.), cukru (o 4,7 proc.), oleju rzepakowego (o 3,2 proc.), masła (o 2,5 proc.), brokułów (o 1,7 proc.), a także mleka (o 0,8 proc.).

Królem drożyzny okazują się natomiast banany, których ceny poszły w górę średnio o 6,5 proc., wskutek czego za kilogram płacimy średnio 6,45 zł. W ujęciu tydzień do tygodnia zdrożały też: pomidory malinowe (o 5,1 proc.), papryka czerwona (o 3,6 proc.), marchew (o 2,9 proc.) oraz pierś z kurczaka (o 1,4 proc.).

Tradycyjnie już nie zmieniła się cena bułki kajzerki (kosztuje 36 groszy).

W środę Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawi wstępne dane dotyczące inflacji konsumenckiej we wrześniu. Przypomnijmy, że w sierpniu wyniosła ona 3,4 proc. rok do roku wobec 3 proc. miesiąc wcześniej. Z danych GUS wynika, że największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – w relacji do lipca br., jak i sierpnia 2025 roku – miały wyższe ceny w zakresie: transportu (wzrost odpowiednio o 3,5 proc. o 11,2 proc.). Co prawda w zeszłym miesiącu rząd reaktywował pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN), ale obowiązywał on jedynie przed dwa ostatnie tygodnie wakacji.

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