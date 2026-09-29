Pilny komunikat wicepremiera. Kolejny cyberatak na znaną firmę

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował we wtorek o poważnym incydencie bezpieczeństwa, który dotknął Fakturownię. Jedna z największych polskich firm oferujących systemy do fakturowania i księgowości online padła ofiarą cyberataku.

– Firma Fakturowania, dostarczająca systemy księgowe, padła ofiarą cyberataku. Incydent został zgłoszony do CERT Polska i trwają intensywne prace służb nad ustaleniem dokładnych okoliczności zdarzenia. To kolejny incydent dotyczący prywatnej firmy. Fakturowania podjęła działania w ramach współpracy z odpowiednimi instytucjami państwa – napisał Gawkowski na platformie X.

Fakturownia potwierdziła, że nieuprawniona osoba wykorzystała lukę w zabezpieczeniach, uzyskując dostęp do części danych użytkowników.

Wyciek dotyczył m.in. danych kont użytkowników i ich kontrahentów, faktur wystawionych przed 2023 rokiem, skrótów haseł, numerów rachunków bankowych, informacji o płatnościach oraz kluczy i haseł systemowych aplikacji. Jak zapewnia firma, nie doszło do naruszenia danych zintegrowanych z KSeF ani danych kart płatniczych.

Fakturownia apeluje o zmianę haseł

Fakturownia apeluje do wszystkich użytkowników o natychmiastową zmianę hasła do konta, a także do powiązanej skrzynki e-mail oraz innych serwisów, w których używano tego samego hasła. Zaleca się również włączenie dwustopniowej weryfikacji i dokładne sprawdzenie ustawień konta, w tym numeru rachunku bankowego oraz listy użytkowników z dostępem do systemu.

Firma ostrzega przed próbami wyłudzeń. Użytkownicy mogą w najbliższym czasie otrzymywać podejrzane e-maile, SMS-y lub telefony podszywające się pod znane instytucje. W żadnym wypadku nie należy podawać haseł, kodów weryfikacyjnych czy danych kart płatniczych.

Służby intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości sprawców. Eksperci nie wykluczają, że mogą być oni powiązani z wcześniejszymi głośnymi wyciekami danych z firm MyDr i Qbusoft. – Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo reagują natychmiast, wspierają każdy podmiot, które zgłasza tego typu incydenty. Sprawcy są ścigani i poniosą surowe konsekwencje – podkreśla wicepremier Gawkowski.

Szef resortu cyfryzacji wskazuje, że ostatnie ataki „pokazują, że sektor prywatny musi zwiększyć nakłady i wysiłki na rzecz ochrony cyberbezpieczeństwa”. – Wsparcie ze strony instytucji i służb państwa jest dostępne 24/7. Polecam korzystanie z portalu Cyber.gov.pl, który jest wiarygodnym źródłem wsparcia w podnoszeniu poziomu cyberbezpieczeństwa – napisał Gawkowski.

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