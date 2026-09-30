Tylko 5 tys. sztuk na świecie. Lidl zaskakuje nowym gadżetem

Sieci handlowe coraz częściej próbują podbić nie tylko nasze koszyki. Trwa otwarta wojna na gadżety, maskotki i przedmioty, które fani marki po prostu muszą mieć. Lidl postanowił dorzucić do tej rywalizacji coś od siebie.

Na Paris Fashion Week pojawił się „NeckCroissant”, czyli poduszka podróżna, która do złudzenia przypomina kultowego maślanego rogalika z Piekarni Lidla.

Croissant zamiast zwykłej poduszki podróżej

„NeckCroissant” powstał jako element akcji Lidla związanej z paryskim tygodniem mody.

– Wszystko zaczęło się w drodze do stolicy Francji, gdzie pasażerowie lotu zostali powitani wyjątkowym upominkiem – podróżną poduszką w kształcie rogalika, czyli „NeckCroissant”. Wykonano ją z taką dbałością o detale, że na pierwszy rzut oka naprawdę łatwo pomylić ją z uwielbianym klasykiem z Piekarni Lidla – zapewnia sieć w swoim komunikacie.





Na miejscu akcja została rozszerzona jeszcze o specjalną strefę odpoczynku. Podczas intensywnego programu Paris Fashion Week goście mogli zatrzymać się w tzw. „Nap Room” i odpocząć przez 45 minut. Oprócz poduszki w kształcie croissanta czekała tam również jego zdecydowanie bardziej tradycyjna, jadalna wersja, przysmak tak mocno kojarzony ze stolicą mody.

Teraz gadżet Lidla ma trafić także do Polski.

Na tym paryskim epizodzie akcja się nie kończy. „NeckCroissant” ma pojawić się również w Polsce. W październiku klienci będą mogli zdobyć poduszkę w specjalnym konkursie. Szczegółowe zasady akcji mają zostać przedstawione przez organizatora.

Limitowana liczba gadżetów oznacza, że nie będzie to produkt dostępny w regularnej sprzedaży. Według informacji przekazanych przez Lidl na całym świecie powstało 5 tys. poduszek, a akcja obejmie 25 europejskich krajów, w tym Polskę.

– W opakowaniu każdej poduszki ukryto bonus: cyfrowy kupon w aplikacji Lidl Plus, który można odebrać w sklepie stacjonarnym i wymienić na pysznego, chrupiącego croissanta – informuje sieć.

Od piekarni do świata mody

Lidl przekonuje, że zestawienie piekarni i mody nie jest przypadkowe.

– Nasz rogalik to kwintesencja tego, co definiuje markę Lidl: wysoka jakość i dbałość o detale dostępna dla każdego, każdego dnia. W tej akcji łączymy świat kreatywnych wizji z naszą Piekarnią Lidla, pokazując, że dbamy o każdy wypiek z taką samą precyzją, jak mistrzowie wysokiego krawiectwa w swoich pracowniach – podkreśla Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Relacji Korporacyjnych w Lidl Polska.

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