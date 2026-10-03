Polacy chcą więcej pracy zdalnej? Wyniki badania mogą zaskakiwać

Wyniki najnowszego międzynarodowego badania „2026 HR & Payroll Pulse” przeprowadzonego przez SD Worx pokazują, że aż dwie trzecie polskich firm (66 proc.) oferuje możliwość pracy zdalnej.

Jesteśmy pod tym względem jednym z europejskich liderów, wyprzedza nas jedynie Norwegia, gdzie home office możliwe jest w 7. na 10 organizacji. Najrzadziej taka opcja możliwa jest w Chorwacji i Serbii (odpowiednio 45,1 proc. i 45,7 proc.).

Praca zdalna przeszkadza firmom?

Badanie SD Worx pokazuje, że aż 64,1 proc. polskich przedsiębiorstw przyznaje, że zachęca pracowników zdalnych do powrotu do biura. W tym zestawieniu również zajmujemy drugie miejsce za Norwegią, gdzie do powrotu do pracy stacjonarnej zachęca aż trzy czwarte organizacji.

Niespełna 56 proc. polskich pracodawców nie kryje, że menedżerom coraz trudniej skutecznie zarządzać zespołami pracującymi zdalnie lub w modelu hybrydowym oraz utrzymywać ich motywację.

– Dane pokazują, że tryb zdalny stał się trwałym elementem rynku pracy, ale jednocześnie firmy coraz wyraźniej dostrzegają obszary, w których bezpośredni kontakt pozostaje nie do zastąpienia. Dotyczy to przede wszystkim współpracy między zespołami, wymiany wiedzy, budowania relacji oraz zarządzania zaangażowaniem pracowników. Obserwujemy, że pracodawcy nie dążą do całkowitego powrotu do modelu stacjonarnego, ale do wypracowania zasad, które pozwolą wykorzystać zalety obu rozwiązań. Potwierdza to fakt, że Polska znajduje się w europejskiej czołówce zarówno pod względem dostępności pracy zdalnej, jak i odsetka firm zachęcających do częstszej obecności w biurze – komentuje Paulina Zasempa, People Country Lead w SD Worx Poland.

Twórcy badania podkreślają, że choć elastyczność pozostaje ważną wartością dla pracowników, codzienność zawodowa wielu z nich nadal koncentruje się w miejscu pracy. Z badania wynika, że 43,1 proc. Polaków najczęściej wykonuje swoje obowiązki właśnie z biura, podczas gdy pracę z domu jako dominującą formę wskazuje 17,5 proc. respondentów. Co więcej, firmy coraz częściej wyznaczają jasne ramy dotyczące obecności stacjonarnej. Potwierdza to 71,6 proc. ankietowanych, którzy deklarują, że ich organizacja określiła konkretne zasady lub oczekiwania dotyczące liczby dni pracy z miejsca pracy.

Wyniki badania pokazują, że 38,6 proc. polskich pracowników przynajmniej jeden dzień w tygodniu pracuje zdalnie. Komfort pracy w domu przez pięć dni w tygodniu ma jedynie 14 proc. ankietowanych.

Co trzeci pracownik chce częściej pracować z domu

Uczestników badania zapytano również o ich preferencje dotyczące częstotliwości pracy zdalnej. Okazuje się, że 53,8 proc. respondentów chciałoby pracować z domu tyle samo, co aktualnie. Co trzeci ankietowany (31 proc) przyznaje, że wolałoby móc to robić częściej. O chęci rzadszego home office mówi jedynie 15,2 proc. badanych.

Międzynarodowe badanie „2026 HR & Payroll Pulse” przeprowadzone przez SD Worx objęło 5936 pracodawców i 16 500 pracowników w 16 europejskich krajach.

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