Biedronce grozi spór zbiorowy i protesty. Związkowcy mają trzy postulaty

Albo znajdą się pieniądze na podwyżki i na dodatkowych pracowników w sklepach, albo po 10 października pracownicy sieci sklepów Biedronka utrudnią zakupy klientom.

– Obecnie proponowane zmiany wynagrodzeń oznaczałyby horrendalne dodatkowe i nieplanowane koszty finansowe dla firmy, sięgające nawet 1 mld złotych — mówił Tomasz Dejtrowski, dyrektor ds. wynagrodzeń i świadczeń w sieci Biedronka na łamach Portalu Spożywczego.

Pensje za małe o 1000 zł. Za mało pracowników w Biedronkach

Czego chcą związkowcy z OPZZ Konfederacji Pracy? Podwyżki pensji o 1000 zł brutto dla każdego pracownika od 1 stycznia 2027 roku, respektowania uprawnień zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych – zdaniem związkowców Jeronimo Martins Polska utrudnia im działalność – oraz zwiększenia liczby pracowników o conajmniej 30 proc. w sklepach i centrach dystrybucyjnych.

Związkowcy OPZZ Konfederacji Pracy zagrozili sporem zbiorowym i możliwością akcji protestacyjnych, jeśli nie uda się dojść do porozumienia do 10 października.

Wcześniej swoje żądania przedstawili związkowcy NSZZ „Solidarność”. Również domagają się podwyżki w wysokości 1 tys. zł, a także zmian dotyczących organizacji pracy, obsady kas samoobsługowych, liczby etatów na zmianach i godzin zamykania sklepów. Spór zbiorowy z tym związkiem zawodowym trwa od lutego 2026 roku. Przeprowadzone 16 września rozmowy mediacyjne skończyły się niepowodzeniem. Związkowcy zapowiedzieli rozpoczęcie procedury prowadzącej do ogólnokrajowego referendum strajkowego.

Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, związkowcy przekazują pracodawcy żądania z datą realizacji, a jeżeli nie zostają one uwzględnione, spór rozpoczyna się oficjalnie. Jeśli rokowania nie przynoszą skutku, strony sporu powołują neutralnego mediatora, który pomaga wypracować kompromis. W razie impasu w mediacjach, związkowcy może zorganizować jednorazowy strajk ostrzegawczy trwający maksymalnie 2 godziny. Kolejny krok to już legalny strajk, jeśli za takim rozwiązaniem opowie się większość głosujących pracowników firmy przy co najmniej 50-procentowej frekwencji.

Kolegialne decyzje w Dino. Do rozwiązania problemu jest daleko

Spór zbiorowy już trwa w sieci sklepów Dino, gdzie związki zawodowe mają podobne postulaty jak w Biedronce. Postulują m.in. podwyżki wynagrodzeń o 900 zł, powołanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, poprawę warunków pracy oraz zwiększenie liczby pracowników.

Związkowcy nie spotykają się ze zrozumieniem. Przedstawiciele pracowników podkreślają, że dialog z zarządem jest ograniczony, a w mediacjach uczestniczą głównie prawnicy, a nie osoby decyzyjne.

Od 2020 roku Dino funkcjonuje bez prezesa zarządu – po rezygnacji Szymona Piducha przyjęto system kolegialny, w którym decyzje podejmowane są zespołowo przez wąskie grono menedżerów. W 2026 roku z zarządu odeszło kolejnych dwóch doświadczonych menadżerów.

Dino zatrudnia około 60 tys. pracowników, Biedronka – około 88 tysięcy.

Czytaj też:

„Tych pieniędzy nie przyjmę i już!” Opór kasjerów przed niektórymi banknotami Czytaj też:

Rodzinne imperia zysku. Oto 50 najbardziej zyskownych firm rodzinnych w Polsce