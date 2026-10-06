Paliwowa bomba z opóźnionym zapłonem. Zapłacimy miliardy za tańszą benzynę?

Warto na problem wejścia w życie ustawy o podatku od zysków nadmiarowych (nieuczciwych? nienależnych?) koncernów paliwowych popatrzeć szerzej. Czyli tak jak nie lubimy, bo w dzisiejszych czasach normą stały się odpowiedzi krótkie, proste. Typu: dobrze – źle, tak – nie. Niedoceniane jest przede wszystkim to, że jest to inna ustawa podatkowa niż standardowo uchwalane i wprowadzane w życie. Bowiem niezwykle poważne są wątpliwości co do jej zgodności z Konstytucją. W przypadku potwierdzenia tego przez TK lub sądy, konsekwencje będą poważne i zapłacą za to nie politycy, ale wszyscy zwykli obywatele.

Tak jak obiecał Tusk