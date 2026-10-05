Ceny w sklepach wyraźnie rosną. Ten produkt zdrożał najmocniej

PanParagon przeprowadził dla serwisu Business Insider Polska analizę 14 podstawowych produktów spożywczych, które znajdują się na zakupowych listach większości Polaków. Z analizy wynika, że na przełomie września i października płaciliśmy za nie średnio 94 zł i 66 gr. W ujęciu tydzień do tygodnia koszyk zakupowy zdrożał o 1 zł i 15 gr.

Ów wzrost – jak zauważa portal – nie oznacza, że mamy obecnie w sklepach bardzo wygórowane ceny. Rok temu o tej porze identyczny koszyk kosztował średnio ponad 96 zł. Tendencja jest natomiast wyraźnie wzrostowa.

Ceny w sklepach w górę. Ziemniaki liderem podwyżek

Liderem podwyżek okazują się ziemniaki. Wzrost względem poprzedniego tygodnia wyniósł aż 9,6 proc., wskutek czego za kilogram tych lubianych przez Polaków warzyw trzeba obecnie zapłacić 2,19 zł. O 5,1 proc. poszły w górę ceny lidera obniżek sprzed tygodnia, czyli jabłek (kosztują 5,05 zł za kilogram). W ujęciu tydzień do tygodnia zdrożały również:mąka pszenna tortowa (wzrost o 4,4 proc.), olej rzepakowy (o 3,5 proc.), masło (o 3,3 proc.), pomidor malinowy (o 3,2 proc.), banany (o 2,7 proc.), a także papryka czerwona (o 0,9 proc.).

Jeśli chodzi o obniżki, to liderem tym razem jest marchew, której cena spadła względem poprzedniego tygodnia o 4,7 proc., co oznacza, że za kilogram aktualnie płacimy 3,64 zł. Obniżyły się również ceny: brokułu (spadek o 2,4 proc.), cukru (o 1,6 proc.), oraz piersi z kurczaka (o 1,2 proc.).

Tradycyjnie nie zmieniła się cena bułki kajzerki (kosztuje 36 groszy), ale też mleka (kosztuje 3,95 zł za litr).

W środę Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił wstępne dane dotyczące inflacji konsumenckiej we wrześniu. Wyniosła ona 4 proc. rok do roku, wobec 3,4 proc. miesiąc wcześniej. To najgorszy wynik od połowy ubiegłego roku.

Inflację napędziły rosnące ceny paliw. Dane GUS pokazują, że w kategorii paliwa i smary do prywatnych środków transportu nastąpił we wrześniu wzrost o 9,2 proc. w relacji miesiąc do miesiąca i aż o 36,1 proc. w relacji do analogicznego okresu zeszłego roku. Dzień po publikacji wstępnych danych GUS prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, co skutkowało przywróceniem przez rząd trzeciej edycji pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN.).

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