Rząd zaostrza zasady dla fundacji rodzinnych. Czy Nawrocki je zawetuje?

Według ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego obecne przepisy służą do „bardzo agresywnej, nieuczciwej optymalizacji podatkowej”. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

Projekt fundacji rodzinnych rząd przyjął razem z kilkoma innymi ustawami gospodarczymi. Po posiedzeniu Domański przypomniał, po co fundacje w ogóle powstały. – Nie taki był cel, z jakim fundacje rodzinne zostały wprowadzone. Co do zasady miały one ułatwiać sukcesję majątku, a nie służyć agresywnej optymalizacji podatkowej – powiedział minister.

Resort chce ograniczyć możliwość osiągania części dochodów przez fundacje. Po konsultacjach Ministerstwo Finansów złagodziło jednak kilka propozycji ze swojej pierwszej wersji.

Dwa lata karencji zamiast trzech

Najważniejsza zmiana dla fundatorów dotyczy sprzedaży majątku. Jeśli fundacja sprzeda składnik majątku przed upływem dwóch lat, zapłaci podatek od dochodu z tej sprzedaży. Termin liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym majątek został wniesiony do fundacji albo przekazany jej nieodpłatnie. W pierwszej wersji projektu resort proponował 36 miesięcy.

Przepis ma zablokować schemat, w którym majątek trafia do fundacji tylko po to, żeby zaraz potem sprzedać go z korzyścią podatkową. Projekt przewiduje wyjątek: karencja nie obejmie sprzedaży wymuszonej decyzją organu władzy publicznej, np. w postępowaniu egzekucyjnym albo przy wywłaszczeniu.

W praktyce przy majątku wniesionym w trakcie roku karencja może trwać blisko trzy lata. Fundatorzy, którzy planują wnieść do fundacji udziały lub nieruchomości z myślą o ich sprzedaży, powinni więc uwzględnić ten termin w swoich planach.

Wypłaty dla beneficjentów: 19 zamiast 15 proc.

Podatek od świadczeń wypłacanych przez fundację beneficjentom wzrośnie z 15 do 19 proc. Ta sama stawka obejmie mienie wydawane przy rozwiązaniu fundacji.

Projekt ma też korzystną zmianę dla rodzin, w których fundację założyło rodzeństwo. Zwolnienie z PIT obejmie dzieci i wnuki rodzeństwa fundatora, a także dzieci i wnuki jego pasierba. Preferencje podatkowe będą więc mogły przejść na kolejne pokolenia.

Bez ulgi dla najmu krótkoterminowego, z CFC i exit tax

Preferencje nie obejmą przychodów z najmu krótkoterminowego nieruchomości. To ważne dla rodzin, które trzymają w fundacjach apartamenty pod wynajem.

Fundacje zostaną też objęte przepisami o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC), które mają utrudnić przerzucanie dochodów do kontrolowanych podmiotów za granicą. Do tego dochodzi podatek od niezrealizowanych zysków, czyli tzw. exit tax.

Druga próba po wecie. Co dalej?

To druga próba zaostrzenia zasad dla fundacji rodzinnych. Poprzednią ustawę zawetował pod koniec 2025 r. prezydent Karol Nawrocki. Projekt trafił już do Sejmu jako druk nr 3148 i czeka na pierwsze czytanie. Na razie nie wiadomo, czy tym razem prezydent go podpisze.

Źródło: prawo.pl, pitax.pl