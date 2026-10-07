Spore zainteresowanie wakacjami od ZUS. Takiego wyniku nie było od dawna

W przyszłym miesiącu miną dwa lata od wprowadzenia wakacji składkowych, znanych również pod nazwą wakacje od ZUS. Od listopada 2024 roku mikroprzedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komornicy sądowi mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacenia składek w jednym wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z następujących składek:

na Twoje obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe;

na Twoje dobrowolne ubezpieczenie chorobowe;

na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – jeśli je opłacasz.

Zwolnienie nie obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek należy złożyć w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, który ma być objęty zwolnieniem. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z ulgi w listopadzie muszą złożyć wniosek do końca tego miesiąca.

Duże zainteresowanie wakacjami składkowymi w październiku

Najnowsze dane przekazane przez ZUS pokazują dość duże zainteresowanie wakacjami składkowymi na obecny miesiąc. – Niemal 100 tys. wniosków o wakacje składkowe na październik wpłynęło do ZUS. W tym roku więcej było ich tylko na styczeń – 134 tys. – poinformował ZUS na platformie X.

Instytucja podaje również, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku przedsiębiorcy złożyli prawie 786 tys. wniosków o ulgę. Najmniejsze zainteresowanie dotyczyło maja (niemal 41 tys.). Na wrzesień wpłynęło 74,4 tys. dokumentów. – Spośród rozpatrzonych do tej pory zgłoszeń 96 procent zakończyło się zwolnieniem ze składek. Łączna kwota przyznanych wakacji składkowych za styczeń-październik wyniosła niemal 1 mld 135 mln zł – informuje ZUS.

Od momentu wprowadzenia ulgi napłynęło ponad 3,5 mln wniosków. Największym zainteresowaniem wakacje od ZUS cieszyły się na samym początku. W listopadzie 2024 roku przedsiębiorcy złożyli ponad 1,3 mln dokumentów na grudzień. Taki wynik już się później nie powtórzył.

W listopadzie – jak przypomina ZUS – przedsiębiorcy będą mieli ostatnią szansę, by wystąpić o wakacje składkowe na 2026 rok.

Czytaj też:

Od dwóch lat firmy mogą korzystać z tej ulgi. Prawie 3,5 mln wniosków Czytaj też:

Wyższe składki do ZUS i NFZ w 2027 roku. Pobita granica 2 tys. zł