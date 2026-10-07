Kultowy producent na krawędzi. Ponad 500 pracowników może zostać bez pracy

Fameg z Radomska, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich producentów mebli i jeden z największych europejskich wytwórców drewnianych krzeseł giętych, znalazł się w poważnych tarapatach. Pod koniec września spółka wystąpiła do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Wniosek został zarejestrowany 1 października 2026 r.

Postępowanie zostało zainicjowane przez samą spółkę. Sytuacja może mieć poważne konsekwencje dla zatrudnionych. Na koniec grudnia 2024 r. Fameg miał 518 pracowników, z czego 398 było bezpośrednio związanych z produkcją. Teraz zagrożone mogą być miejsca pracy całej załogi.

Fameg upadłość. Restrukturyzacja miała uratować producenta

Problemy przedsiębiorstwa nie zaczęły się w tym roku. Już dwa lata wcześniej w ramach poszukiwania oszczędności firma planowała zwolnienie 80 osób. W marcu 2025 r. pojawiła się jednak szansa na poprawę sytuacji finansowej. Sąd zatwierdził układ restrukturyzacyjny, który pozwalał kontynuować produkcję i stopniowo spłacać zobowiązania.

Wierzyciele zostali podzieleni na 14 grup. W większości przypadków należności miały być regulowane w ratach przez okres od 24 do 60 miesięcy. Przewidziano również umorzenie części odsetek i innych należności ubocznych, a w niektórych grupach także redukcję części kapitału. Zobowiązania wobec pracowników miały zostać spłacone w całości.

Strata wzrosła do 14,2 mln zł

Restrukturyzacja nie zatrzymała pogarszania się wyników finansowych. W 2022 r. Fameg zanotował 1,53 mln zł straty netto. Rok później było to już 2,30 mln zł, natomiast w 2024 r. strata zwiększyła się do 14,2 mln zł. Firma nie opublikowała sprawozdania finansowego za 2025 r.

Jednocześnie w 2024 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 99,89 mln zł, z czego 45 proc. pochodziło z rynków zagranicznych. Przedsiębiorstwo wyprodukowało i sprzedało wówczas ponad 252 tys. mebli, przede wszystkim krzeseł. Rok wcześniej było to ponad 239 tys. sztuk. Wszystkie udziały w spółce należą do firmy Polwos.

Historia firmy sięga 1881 roku

Fameg kontynuuje tradycję produkcji mebli w Radomsku sięgającą 1881 r. Wtedy rozpoczęto tam produkcję mebli giętych w zakładach „Bracia Thonet”. Oznacza to ponad 140 lat doświadczeń związanych z wytwarzaniem mebli i rozwijaniem wykorzystywanej w tym procesie technologii.

Firma specjalizuje się w produkcji mebli giętych i szkieletowych, w tym modeli klasycznych, stolarskich i tapicerowanych. Była zaliczana do największych producentów drewnianych krzeseł giętych w Europie oraz do światowych liderów tego segmentu.

Problemy ma cała branża meblarska

Kłopoty Famegu pojawiają się w czasie trudnej sytuacji całej branży. Według danych przytoczonych w materiale zadłużenie producentów mebli wyniosło w styczniu blisko 381 mln zł. W ciągu roku zwiększyło się o 13,4 proc.

W 2025 r. udział produkcji sprzedanej mebli w całej produkcji przemysłowej w Polsce spadł natomiast do 2,8 proc. Był to najniższy poziom od 2011 r. W przypadku Famegu kolejnym etapem jest obecnie postępowanie wszczęte po złożeniu przez spółkę wniosku o ogłoszenie upadłości.

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