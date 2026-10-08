Tajni agenci UOKiK ruszą w teren. Będą kupować pod fałszywym nazwiskiem

Takie metody rynek w Polsce już zna, tylko, że do tej pory z tajemniczego klienta czy fałszywej tożsamości korzystały firmy z sektora usług i handlu: sieci handlowe, gastronomia, hotele, bankowość, firmy medyczne i motoryzacjne. Wkrótce skorzystają z nich także urzędnicy.

Celem zmian jest jeszcze skuteczniejsze wykrywanie nieprawidłowości, nadużyć czy łamanie przepisów.

UOKiK zrobi zakupy pod przykrywką. Masowe kontrole

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakłada wiele zmian w dotychczasowej działalności urzędników UOKiK, ale przede wszystkim ma na celu dostosowanie polskich przepisów do unijnego rozporządzenia CPC. UOKiK ma wspomóc unijne służby w skuteczniejszym wykrywaniu oraz zwalczaniu transgranicznych i cyfrowych naruszeń praw konsumenckich na rynku Unii Europejskiej.

Jeśli firma z jednego unijnego kraju oszukuje klientów w innych państwach, urzędy takie jak UOKiK mogą przeprowadzić wspólną akcję – tzw. sweeps – i w skoordynowany sposób ruszyć z kontrolami e-sklepów na masową skalę.

W tym celu urzędnicy posłużą się zupełnie nowymi narzędziami.

Tajemniczy klient wchodzi do gry. Zwolnienie z płacenia PIT

Kontrolerzy UOKiK wcielą się w tajemniczego klienta z ukrytą tożsamością. Będą się posługiwać przybranym imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz adresem e-mail nieujawniającym służbowej roli. Dane te będą losowane z bazy prowadzonej przez Prezesa UOKiK. Dzięki temu zyskają możliwość dokonywania zakupów testowych pod przybranym nazwiskiem, aby sprawdzić, czy firma nie stosuje np. geoblokowania lub nieuczciwych praktyk.

Beda również lepiej przygotowani do walki z oszustwami w sieci, ponieważ dostaną uprawnienia do nakazywania dostawcom hostingu lub rejestratorom domen usuwania szkodliwych treści, do ograniczania dostępu do stron internetowych, a w skrajnych przypadkach także do blokowania lub przejmowania nieuczciwych domen.

Rynek musi się szybko przygotować także na możliwość przeszukania siedziby. Po zmianie prawa urzędnicy wejdą do siedziby firmy, za zgodą Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów udzielanej na wniosek prezesa UOKiK zabezpieczą dowody nie tylko w sprawach praktyk monopolistycznych, ale także przy podejrzeniu łamania zbiorowych interesów konsumentów.

Obywatele Unii zyskają na tym także finansowo – odszkodowania zasądzane przez prezesa UOKiK mają zopstać objęte zwolnieniem z płacenia podatku PIT.

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