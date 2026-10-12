Bezrobocie w Polsce po wakacjach wzrosło? Poznaliśmy wstępne dane

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło w poniedziałek wstępne dane dotyczące stopy bezrobocia we wrześniu. Wyniosła ona 5,8 proc., co – w przypadku potwierdzenia danych – oznaczałoby, że nie nastąpiła pod tym względem zmiana w relacji do sierpnia.

Bezrobocie we wrześniu. Wstępne dane resortu pracy

Z szacunkowym danych resortu pracy wynika, że w poprzednim miesiącu w urzędach pracy zarejestrowanych było 908,3 tys. osób bezrobotnych. To o 1,2 tys. osób mniej niż w sierpniu i o 42,2 tys. więcej niż we wrześniu zeszłego roku. Do urzędów pracy zgłoszono 38,1 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, co oznacza wzrost o 2,8 tys. w relacji miesiąc do miesiąca, a zarazem spadek o 3 tys. względem września 2025 roku.

Wstępne dane pokazują, że najniższą stopę bezrobocia odnotowano we wrześniu w woj. wielkopolskim (3,8 proc.). Po drugiej stronie jest woj. warmińsko-mazurskie (9,3 proc.).

Ostateczne dane dotyczące stopy bezrobocia we wrześniu przedstawi pod koniec tego miesiąca Główny Urząd Statystyczny (GUS). Tymczasem dość optymistycznie prezentują się dane dotyczące bezrobocia w Polsce opublikowane na początku tego miesiąca przez Eurostat. Według metodologii unijnego urzędu statystycznego stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła u nas 3,4 proc. (tyle samo co miesiąc wcześniej), co daje nam – wraz z Maltą i Słowenią – pozycję wicelidera, jeśli chodzi o najniższe bezrobocie w krajach Unii Europejskiej. Wyprzedzili nas jedynie Czesi z odczytem na poziomie 3,2 proc. Na najniższym stopniu podium uplasowała się natomiast Bułgaria, gdzie stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 3,5 proc.

Najwyższa stopa bezrobocia występuje w Hiszpanii (10 proc.). To jedyny kraj w Unii Europejskiej z dwucyfrowym bezrobociem. Tuż przed tą granicą znalazła się Finlandia (9,9 proc.), która jeszcze niedawno była niechlubnym liderem pod względem najwyższego bezrobocia w UE. Średnia unijna wyniosła 6,1 proc.

Czytaj też:

Niepokojący sygnał z rynku pracy. Eksperci nie spodziewają się szybkiej poprawy Czytaj też:

Rośnie bezrobocie w Niemczech. Problemy dotknęły sam…pośredniak