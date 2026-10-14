Rewolucja w systemie kaucyjnym podzieliła Polaków. Niezadowolonych coraz więcej

Centrum Badania Opinii Społecznej przebadało stosunek Polaków do wprowadzonego rok temu w Polsce systemu kaucyjnego.

Co prawda większość badanych dostrzega korzyści dla środowiska, ale jednocześnie niemal połowa Polaków uważa system kaucyjny za niewygodny, a co trzeci chciałby jego likwidacji.

Polska podzielona kaucją. Niemal tyle samo przeciwników co zwolenników

Rok z systemem kaucyjnym dał się Polakom we znaki. Z najnowszego badania CBOS wynika, że 49 proc. Polaków uważa go za niewygodny dla konsumentów, a 47 proc. jest przeciwnego zdania. 18 proc. pytanychnie dostrzegło żadnych problemów związanych z działaniem systemu.

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Polska po raz kolejny podzieliła się w tej sprawie politycznie na dwa wyraźne obozy. Największymi przeciwnikami systemu są wyborcy Konfederacji Wolność i Niepodległość. W tej grupie negatywnie ocenia go 85 proc. ankietowanych. Wśród sympatyków Koalicji Obywatelskiej 67 proc. uznaje system za wygodny.

Największym problemem dla Polakówjest konieczność przechowywania pustych butelek i puszek w domu. Wskazało na nią 44 proc. badanych.

Butelkomaty to słaby punkt systemu. Awarie, kolejki, przepełnione pojemniki

28 proc. pytanych Polaków przyznało, że uciążliwe jest samo zanoszenie butelek i puszek do punktów zbiórki. Nieco więcej, bo 37 proc. respondentów, narzeka na działanie urządzeń. Chodzi przede wszystkim o awarie butelkomatóworaz przepełnione pojemniki, które uniemożliwiają oddanie zebranych opakowań.

Niemal co czwarty ankietowany skarży się na kolejki do automatów. Kolejne 20 proc. osób zetknęło się z problemami przy zwracaniu opakowań oznaczonych symbolemkaucji. Na niewystarczającą liczbę butelkomatów w okolicy zwraca uwagę 19 proc. respondentów.

Najmniej problemów sprawia korzystanie z voucherów i bonów na gotówkę – problem widzi tylko 4 proc. pytanych. Być może dlatego, że duże sieci sklepów zanacznie wydłużyły termin ich ważności. 3 proc. społeczeństwa narzekało na brak naliczenia należnej kaucji oraz konieczność okazania dowodu zakupu przy zwrocie opakowania.

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