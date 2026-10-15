Pilny komunikat PKO BP. Ten e-mail to pułapka

PKO BP wydał komunikat, w którym ostrzega klientów przed atakami cyberprzestępców, którzy podszywają się pod bank. – Wysyłają e-maile o tematach, np. „Potwierdzenie operacji”, „UWAGA! Jest jeden nowy komunikat bezpieczenstwa. W polu nadawcy podają nazwę PKO Bank Polski, a wiadomości wysyłają z różnych adresów mailowych. Aby wzbudzić zaufanie i uśpić Twoją czujność, w treści mogą podawać nasze numery telefonów lub adresy e-mail, a także nasze logo – czytamy w komunikacie zamieszczonym przez bank.

PKO BP ostrzega przed cyberprzestępcami

Do wiadomości dołączony jest plik Excel lub link, który prowadzi do fałszywej strony logowania. – Gdy go otworzysz, na Twoje urządzenie zostanie pobrane złośliwe oprogramowanie, a przestępcy mogą uzyskać dostęp do Twoich danych i konta – ostrzega PKO BP.

Bank podkreśla, że nie jest autorem tych wiadomości i nie wysyła potwierdzeń operacji w plikach Excel (.xls.). – Nie otwieraj załączników i nie klikaj w linki w podejrzanych e-mailach – możesz stracić pieniądze i kontrolę nad kontem – apeluje instytucja.

– Jeśli nie masz pewności, czy to wiadomość od nas, zadzwoń pod nr 800 302 302 (bez opłat dla numerów krajowych w Polsce, w pozostałych przypadkach opłata zgodna ze stawką operatora) – radzi bank.

To kolejne tego typu ostrzeżenie banku w ostatnim czasie. Niedawno PKO BP informował o nowej metodzie działania oszustów, którzy próbują wykraść pieniądze wykorzystując przelewy na telefon BLIK. Twierdzą, że doszło do przekazania pieniędzy przez pomyłkę.

– Pojawił się nowy sposób działania przestępców. Wykorzystują przelewy na telefon BLIK, by wykraść od Ciebie pieniądze. Mogą próbować nakłonić Cię do przesłania pieniędzy otrzymanych „przez pomyłkę” na wskazane konto lub numer telefonu – czytamy w komunikacie banku.

Oszuści wysyłają przelew BLIK, a następnie kontaktują się z ofiarą tłumacząc, że przez pomyłkę przesłali pieniądze. Bywają również sytuacje, że przestępca przekonuje, że dokonał zakupu wystawionego na portalu sprzedażowym i przelał za dużą kwotę, wobec czego prosi o odesłanie nadpłaty.

Czytaj też:

Klienci PKO BP otrzymują dziwne telefony. Bank wydał oświadczenie ws. połączeń Czytaj też:

PKO BP zaskoczył klientów nowym komunikatem. Weekend pod znakiem ograniczeń

Instytucja radzi, aby w tego typu sytuacjach zachować czujność i pod żadnym pozorem nie ulegać presji czasu.