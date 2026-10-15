„Bank”, który wcale nim nie jest. KNF pilnie ostrzega Polaków przed tą spółką

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

W październiku na listę trafiła spółka Wolbórz Bank Polska działająca przez stronę internetową wolborzb.com.pl, która obecnie jest już niedostępna.

Spółka o strukturze unii kredytowej. Klient współwłaścicielem

Wolbórz Bank Polska to podmiot, który oferował usługi finansowe online o strukturze unii kredytowej (ang. credit union). To specyficzny, spółdzielczy sposob organizacji instytucji finansowej, który ma zupełnie inną strukturę właścicielską i prawną niż tradycyjne banki komercyjne. Unie kredytowe w Polsce działają jako Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Każdy, kto zakłada tam konto lub bierze pożyczkę, staje się współwłaścicielem – członkiem spółdzielni.

Wciągnięty przez KNF na listę ostrzezeń Wolbórz Bank Polska oferował szeroki wachlarz usług dla klientów indywidualnych i biznesowych, w tym konta depozytowe, pożyczki, karty kredytowe, a także plany emerytalne i inwestycje.

Kusił m.in. nierealistycznie niskim oprocentowaniem kart kredytowych (4 proc. rocznej stopy procentowej) czy wysokim zyskiem z kont oszczędnościowych.

„Bank” lub „kasa” to nie zawsze bank. Lista ostrzeżeń KNF obowiązkowa

W rzeczywistości Wolbórz Bank Polska nie jest legalnie działającym bankiem, ani nawet zarejestrowaną w Polsce instytucją finansową. To dlatego Komisja Nadzoru Finasowego skierowała do Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe.

Przytoczony przez Komisję przepis dotyczy wykorzystywania wyrazów „bank” lub „kasa” przez podmioty niebędące bankiem.

Urzędnicy KNF od lat apelują, aby przed podjęciem decyzji o współpracy z nieznaną instytucją finansową za każdym razem sprawdzić, czy nie znajduje się ona na liście ostrzeżeń. Taki krok może uchronić przed utratą pieniędzy i innymi nieprzyjemnymi konsekwencjami oszustw finansowych.

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