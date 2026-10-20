W tej sieci zrobisz najtańsze zakupy. Ani Biedronka, ani Lidl

Ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskazują, że inflacja konsumencka wyniosła we wrześniu 4,1 proc. rok do roku wobec 3,4 proc. miesiąc wcześniej.

Z danych ASM Sales Force Agency, które przytacza Polskie Radio wynika, że w poprzednim miesiącu średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wyniosła niemal 320 zł, co oznacza minimalny wzrost względem sierpnia, kiedy to odnotowano 319,45 zł. Jest za to taniej niż we wrześniu 2025 roku, kiedy to za koszyk płaciliśmy 323,03 zł.

Badanie objęło 40 najpopularniejszych produktów codziennego użytku, takich jak m.in.:

nabiał,

mięso,

wędliny,

ryby,

chemia domowa,

kosmetyki,

owoce,

warzywa,

produkty tłuszczowe.

Nie Biedronka i nie Lidl. W tej sieci najtańsze zakupy

Ceny były porównywane w 13 sieciach handlowych, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online, a analizowane produkty były tej samej marki i gramatury.

Analiza cen wykazała, że we wrześniu najtańsze zakupy można było zrobić w sieci Auchan. Średnia cena koszyka zakupowego wyniosła tam 268,55 zł wobec 266,48 zł w sierpniu. To jedyna sieć, w której średnia wartość koszyka spadła poniżej granicy 300 zł. Na kolejnych miejscach znalazły się Makro Cash & Carry (301,66 zł), a także Aldi (313,34 zł).

Na drugim biegunie jest Netto, gdzie średnia wartość koszyka wyniosła 344,44 zł. Tym samym, różnica pomiędzy najtańszą a najdroższą wartością koszyka w analizowanych sieciach handlowych wyniosła ponad 75 zł (28,26 proc.).

Wśród różnych formatów handlowych najtańsze zakupy można było zrobić w sklepach typu Cash & Carry, gdzie przeciętna wartość koszyka wyniosła we wrześniu 308,71 zł. Najwięcej trzeba było zapłacić w supermarketach (niespełna 333 zł).

- Wrzesień przyniósł jedynie symboliczny wzrost wartości koszyka, wyraźnie niższy niż miesięczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych według GUS. Co istotne, za podstawowe zakupy płacimy mniej niż przed rokiem, mimo że inflacja w ujęciu rocznym przekracza 4 proc. To sygnał, że sieci handlowe prowadzą aktywną politykę cenową i konkurują o klienta właśnie w kategorii codziennych zakupów – komentuje Kamil Kruk z ASM SFA.

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