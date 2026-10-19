Nowy właściciel TVN zapowiada trudne decyzje. W tle polityczne oczekiwania

Zmiana właściciela TVN wywołała dyskusję o przyszłości jednej z największych polskich stacji telewizyjnych. Po przejęciu Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance pojawiły się pytania o możliwą restrukturyzację, zwolnienia oraz zmiany w kierownictwie. Według „Newsweeka” sytuację obserwują również politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają własne oczekiwania dotyczące przyszłości stacji.

Nowy właściciel zapowiedział już konieczność podejmowania trudnych decyzji związanych z połączeniem przedsiębiorstw. Nie przedstawiono jednak konkretnych planów dotyczących zwolnień w polskiej redakcji. Doniesienia o możliwych zmianach personalnych pozostają na razie spekulacjami opisywanymi przez media.

TVN zmienił właściciela. Transakcja za niemal 111 mld dolarów

Paramount Skydance sfinalizował przejęcie Warner Bros. Discovery, obejmując tym samym kontrolę nad należącymi do grupy aktywami, w tym polskim TVN. Wartość transakcji wyniosła niemal 111 mld dolarów.

David Ellison, stojący na czele nowego właściciela, podczas spotkania po zakończeniu przejęcia mówił o możliwościach wynikających z połączenia studiów filmowych, bibliotek produkcji i marek medialnych. Jednocześnie przyznał, że integracja obu przedsiębiorstw będzie wymagała trudnych decyzji.

Takie deklaracje wywołały pytania o przyszłą strukturę grupy i możliwe ograniczanie kosztów. Nie wiadomo jednak, czy i w jakim zakresie ewentualna restrukturyzacja obejmie TVN.

Możliwe zwolnienia w TVN. „Newsweek” opisuje oczekiwania polityków

Według ustaleń „Newsweeka” część polityków PiS liczy na zmiany personalne w TVN24 i redakcji „Faktów”. Tygodnik przytacza anonimowe wypowiedzi przedstawicieli ugrupowania sugerujące, że niektórzy dziennikarze mogliby stracić dotychczasowe stanowiska.

Są to jednak relacje dotyczące oczekiwań politycznych, a nie potwierdzone decyzje nowego właściciela. Nie przedstawiono informacji wskazujących, że Paramount Skydance zamierza realizować postulaty opisywane przez rozmówców tygodnika.

Czy TVN stanie się drugą TV Republiką?

Z publikacji „Newsweeka” wynika również, że część polityków PiS nie oczekuje przekształcenia TVN w stację przypominającą TV Republikę. Anonimowi rozmówcy tygodnika krytycznie oceniają niektóre elementy działalności telewizji kierowanej przez Tomasza Sakiewicza.

Według tych relacji zainteresowanie przyszłością TVN wynika między innymi z jego zaplecza organizacyjnego i sposobu przygotowywania programów informacyjnych. Nie oznacza to jednak, że istnieje uzgodniony plan zmiany profilu stacji.

Na obecnym etapie nie ma potwierdzonych informacji o zmianie linii redakcyjnej TVN ani o konkretnych decyzjach dotyczących zespołów dziennikarskich.

Ministerstwo Aktywów Państwowych sprawdzi przejęcie TVN

Zmiana właściciela stacji ma również wymiar regulacyjny. TVN został objęty ochroną przewidzianą dla podmiotów strategicznych, co oznacza możliwość kontroli transakcji przez polskie władze.

Ministerstwo Aktywów Państwowych zapowiedziało postępowanie sprawdzające dotyczące przejęcia. Resort może uznać, że nie ma przeszkód do wykonywania praw z akcji TVN przez nowego właściciela, albo wydać decyzję negatywną.

W drugim przypadku minister może nakazać zbycie akcji spółki w wyznaczonym terminie. Samo rozpoczęcie postępowania nie przesądza jednak o jego wyniku.

Co dalej z TVN i TVN24?

Najważniejsze pytania dotyczą obecnie przyszłej struktury zarządzania, zatrudnienia oraz strategii programowej polskiej stacji. Zapowiedź trudnych decyzji ze strony Davida Ellisona wskazuje na możliwość reorganizacji całej grupy, ale nie określa jej skutków dla TVN.

Równolegle polskie władze mają ocenić transakcję w ramach przepisów dotyczących kontroli inwestycji. Dopiero dalsze decyzje właściciela i wynik postępowania ministerstwa pozwolą ustalić, jakie zmiany rzeczywiście czekają stację.

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