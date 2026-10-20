Kary za brak KSeF. Ministerstwo wskazuje kluczowy termin

Przypomnijmy, że Krajowy Systemu e-Faktur (KSeF), to system, w którym przedsiębiorcy wystawiają, przesyłają oraz przechowują faktury elektroniczne. Początkowo obejmował on największe podmioty, a od 1 kwietnia br. dotyczy firm o obrotach większych niż 10 tys. zł miesięcznie. Pozostałe podmioty wejdą do systemu w przyszłym roku.

Kary za brak KSeF. Ważne stanowisko resortu finansów

Jak zapewnia w komentarzu dla Dziennika Gazety Prawnej Ministerstwo Finansów, urzędy skarbowe nie nałożą kar za niestosowanie KSeF w odniesieniu do naruszeń sprzed 1 stycznia 2028 roku.

W praktyce oznacza to, że jeśli na początku 2028 roku kontrolerzy fiskusa ustalą, że w grudniu przyszłego roku podatnik, wbrew obowiązkowi, nie wystawił faktury przy użyciu KSeF, nie będą mogli nałożyć na niego kary pieniężnej.

Jak zauważa gazeta, z przepisów wprost to nie wynika.W art. 23 pkt 4 obecnie obowiązującej ustawy z 16 czerwca 2023 r. napisano tylko, że przepisy o karach pieniężnych wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku. Termin ten ma zostać przesunięty o rok, czyli na 1 stycznia 2028 rok, co zakłada projekt nowelizacji, który dziś ma przyjąć rząd. Następnie projekt zostanie skierowany do Sejmu.

Art. 23 pkt 4 obecnie obowiązującej ustawy nowelizującej to jedyna regulacja dotycząca terminu wejścia w życie kar pieniężnych, o których mowa w art. 106ni ust. 1–3 i 5–7 ustawy o VAT. Tak sformułowany przepis nie pozwala ustalić, czy kary – które wejdą w życie od 1 stycznia 2027 r. (a docelowo od 1 stycznia 2028 r.) – będą miały zastosowanie do okresów rozliczeniowych sprzed tej daty.

W komentarzu dla dziennika resort finansów zapewnił, że przepisy art. 106ni ust. 1-3 i 5-7 nie będą stosowane w stosunku do ewentualnych naruszeń dokonanych przed 1 stycznia 2028 roku.

Cytowani przez gazetę eksperci wskazują, że co prawda nie było i nie będzie przepisów, które wprost określałyby, do jakich czynów (kiedy popełnionych) będą miały zastosowanie przepisy pozwalające na wymierzenie kar pieniężnych, to w tym zakresie zadziała zasada, że prawo nie działa wstecz. Należy więc przyjąć, że urząd skarbowy może karać jedynie za naruszenia zaistniałe począwszy od momentu wejścia w życie regulacji, czyli po 31 grudnia 2027 roku.

Dziennik Gazeta Prawna zwraca uwagę, że kary nie będą dotyczyć błędów stosowaniu KSeF. Zgodnie z art. 106ni ust. 1 ustawy o VAT, kara będzie za to, że podatnik wbrew obowiązkowi:

nie wystawił faktury ustrukturyzowanej przy użyciu KSeF,

w okresie trwania awarii, o której mowa w art. 106ne ust. 1 lub 3, albo niedostępności, o której mowa w art. 106ne ust. 4, albo w przypadku, o którym mowa w art. 106nda ust. 1, wystawił fakturę niezgodnie z udostępnionym wzorem,

nie przesłał w wymaganym terminie do KSeF faktury, o której mowa w art. 106nda ust. 1, art. 106nf ust. 1 lub art. 106nh ust. 1.

Czytaj też:

Rząd szykuje ulgę dla przedsiębiorców. Kary mają poczekać jeszcze rok Czytaj też:

Zmiany w PIT i CIT ważne dla milionów przedsiębiorców. Prezydent podpisał ustawę