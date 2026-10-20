Polski miliarder zamyka fabryki w Ukrainie. Wskazano ważny powód

Dwie firmy należące do polskiego miliardera Michała Sołowowa mają zaprzestać produkcji w swoich ukraińskich zakładach. Jak ustaliło Radio ZET, chodzi o fabryki Cersanitu i Barlinka. Decyzja jest związana z pogarszającymi się warunkami bezpieczeństwa oraz zniszczeniami spowodowanymi rosyjskimi uderzeniami.

Bezpośrednim impulsem do podjęcia decyzji był kolejny atak na zakład Cersanit Invest w Zwiahlu, w obwodzie żytomierskim. Do zdarzenia doszło w nocy z 15 na 16 października. Fabryka została poważnie uszkodzona, a pracowników obecnych na miejscu bezpiecznie ewakuowano. Był to już kolejny atak na ten obiekt w ostatnich miesiącach.

Produkcja płytek stanęła po kolejnych zniszczeniach

Zakład w Zwiahlu ucierpiał również podczas rosyjskiego ataku dronów z 11 na 12 września. Uszkodzenia objęły nie tylko budynek, lecz także kluczowe elementy linii produkcyjnej wykorzystywanej do wytwarzania płytek ceramicznych. Przywrócenie pełnych możliwości produkcyjnych może wymagać wielu miesięcy.

Powtarzające się ataki sprawiły, że dalsze prowadzenie działalności stało się poważnym wyzwaniem. Oprócz zniszczeń infrastruktury problemem jest ryzyko dla pracowników i brak warunków pozwalających na stabilną pracę.

Problemy także w fabryce Barlinka

Nie tylko Cersanit odczuł skutki rosyjskich ataków. W lipcu 2025 roku uszkodzony został również zakład Barlinka w Winnicy, gdzie produkowano między innymi drewniane podłogi. Teraz decyzja o zakończeniu produkcji ma objąć także tę fabrykę.

Radio ZET, powołując się na nieoficjalne informacje, wskazuje na dwa główne powody decyzji właściciela. Pierwszym jest brak możliwości zagwarantowania bezpieczeństwa załogom w obecnych warunkach, drugim — rozmiar zniszczeń. Rozgłośnia podaje:

– Według nieoficjalnych informacji Michał Sołowow wraz ze swoimi managerami stwierdził, że w obecnych warunkach nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa pracownikom zakładów. Drugim powodem jest skala zniszczeń. Podjęto więc decyzję o całkowitym zaprzestaniu produkcji – podaje Radio Zet.

Ponad 1700 pracowników w dwóch zakładach

Wstrzymanie produkcji dotyczy zakładów, które są ważnymi pracodawcami w swoich regionach. Według danych przytoczonych przez Radio ZET w obwodzie żytomierskim Cersanit zatrudnia blisko 1000 osób, natomiast w fabryce Barlinka w Winnicy pracuje ponad 700 osób.

Czytaj też:

Zyski giganta runęły o 91 proc. Teraz szykuje rewolucję i tysiące zwolnień Czytaj też:

Firma jednego z najbogatszych Polaków zwalnia. Pracę straci prawie 500 osób