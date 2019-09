Premier Mateusz Morawiecki Człowiekiem Roku Forum Ekonomicznego w Krynicy

– Lubię tu przyjeżdżać, bo prócz pięknych widoków są też tu bardzo dobre widoki dla polskiej gospodarki i potrzebujemy właśnie Was przedsiębiorcy dla jej rozwoju – mówił szef rządu, dziękując za wyróżnienie. Jak podkreślił, laureatami nagrody powinni być przedsiębiorcy, którzy mają za sobą udamy okres. – Rok 2019 to rok kiedy Polska pokazała „lwi pazur” – wskazał Mateusz Morawiecki.

– Coraz więcej jest osiągnięć w przemysłach innowacyjnych i jesteśmy z nich dumni, bo rozsławiają imię Polski na całym świecie – mówił premier. – Połączenie nurtu społecznego i gospodarczego jest naszym znakiem firmowym. Mamy też sukces symboliczny, bo zostaliśmy zaliczeni do 25. najwyżej rozwiniętych krajów. Jesteśmy gospodarką dojrzałą – wskazał laureat. Morawiecki dodał, że Polska ma zrównoważony budżet i jedną z najlepszych sytuacji gospodarczych w Europie.

– To między innymi dlatego, że gospodarka to nie tylko praca na liczbach. To praca z ludźmi i dla ludzi – mówił szef rządu. – Niech te nasze skrzydła gospodarcze i społeczne zawiodą nas w piękną przyszłość gospodarczą. To nasz obowiązek, powołanie i cel. Dziękuję za docenienie polskiej gospodarki, przedsiębiorców i polskich pracowników – zakończył Morawiecki.