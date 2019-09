– Wyzwania polskiej onkologii to te same wyzwania, przed jakimi stoi ta dziedzina medycyny w każdym innym kraju Unii Europejskiej – mówił Denis Vujicic, dyrektor zarządzający MSD Polska. Wyjaśniał, że ze względu na starzejące się społeczeństwa, mamy do czynienia z rosnącymi wyzwaniami w kwestiach chorób wieku starczego i zapotrzebowania na leczenie.