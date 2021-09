Druga debata „Wprost” na Forum Ekonomicznym. Eksperci rozmawiali o refundacji nowych leków

7 września 2021 roku w ramach Forum Ekonomicznego w Karpaczu odbyła się debata zdrowotna z udziałem ekspertów. W spotkaniu udział wzięli: Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski, prezes Polskiego Towarzystwo Onkologicznego prof. Adam Maciejczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego prof. Marcin Czech, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. AdamWitkowski, dr n.ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka z Uczelni Łazarskiego i prezes zarządu Fundacji SMA Dorota Raczek. Debatę poprowadziła Katarzyna Pinkosz.

Polityka lekowa i ustawa refundacyjna: co sądzą eksperci?

Zapytany o pozytywne zmiany w kardiologii prof. Adam Witkowski wskazał na nowoczesne leki stosowane w hiperlipidemii, które zostały wprowadzone do programu ministerialnego kilka lat temu. Pomagają one pacjentom z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym, którzy jak dotąd nie mieli zbyt dobrych alternatyw leczenia.

Prof. Witkowski wskazał także na bardzo ważną grupę leków, która wciąż nie jest finansowana przy niewydolności serca. To flozyny, które są wysoko rekomendowane przy tej przypadłości. Niestety, w Polsce są one refundowane jedynie we wskazaniach cukrzycowych. Podsekretarz Maciej Miłkowski z Ministerstwa Zdrowia zapewnił, że postara się dojść do porozumienia w tej sprawie.

Katarzyna Pinosz zapytała także o sytuację w polskiej onkologii. „Dostrzegamy pojawianie się dużych ilości nowych leków, przykład przy raku płuca, ale dla nas ważne jest spojrzenie systemowe na leczenie onkologiczne. Spojrzenie na całą gamę leków, które powinny być stosowana w danym nowotworze” – powiedział prezes PTO prof. Adam Maciejczyk. Zaapelował też o powstanie zaleceń, które poprawią dostęp chorych do konkretnych terapii.

Prof. Maciejczyk zwrócił także uwagę na potrzebę leków, które zastępują krew. Na tę zapotrzebowanie stale rośnie – nie tylko przy urazach, ale również leczeniu kardiologicznym czy onkologicznym. Leki, które mogłyby zmniejszyć liczbę przetoczeń są bardzo drogie – jednak warto pomyśleć nad planem ich finansowania, który znacznie pomógłby zmniejszyć zapotrzebowanie na krew.

Zapytany o fundusz medyczny prezes PTF prof. Marcin Czech pozytywnie ocenił jego ukorzenianie się w systemie. Wspomniał też o planie dla chorób rzadkich, który zapewnia kompleksowe podejście do leczenia, a na który środowisko medyczne czekało aż 10 lat. Z kolei o dobrej sytuacji chorych z SMA opowiedziała Dorota Raczek, prezes Fundacji SMA. Przyznała, że fundusz medyczny daje duże nadzieje na nowe terapie. Co jeszcze zaproszeni powiedzieli goście?

