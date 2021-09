Orły „Wprost” rozdane. Jednym z laureatów minister zdrowia Adam Niedzielski

Wyróżnienia zostały przyznane podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Minister Adam Niedzielski otrzymał nagrodę za „ciężką pracę i styl, w jakim sprawuje swoje stanowisko”. – Nie usiłuje błyszczeć. Podjął się pełnienia misji ministra zdrowia w trudnych, wręcz przełomowych czasach, rozumie ją i doskonale wykonuje – tłumaczył wybór Robert Feluś, redaktor naczelny „Wprost”.

– Jest to dla mnie wyjątkowa nagroda w tym trudnym czasie, kiedy odbywają się pikiety antyszczepionkowców. Ta nagroda to wyraz tego, że istnieje normalność, że może istnieć normalność – mówił minister Adam Niedzielski.

Orły „Wprost” dla Macieja Miłkowskiego

Nagrodę otrzymał również Maciej Miłkowski. Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia został wyróżniony za „konsekwencję w udostępnianiu nowych, przełomowych terapii dla polskich pacjentów, umiejętność prowadzenia negocjacji, wsłuchiwanie się w głosy ekspertów oraz empatię okazywaną pacjentom”.

– Wszystko to, co robię, staram się robić dla polskich pacjentów. Musimy też pamiętać, że ważne jest nie tylko udostępnianie nowych terapii, ale też to, żebyśmy mieli w Polsce dobrze wykształcone kadry medyczne, by lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni chcieli pracować w Polsce – mówił wiceminister.

Orły „Wprost” dla Radosława Sierpińskiego

Trzecie wyróżnienie trafiło do dr. hab. Radosława Sierpińskiego za „stworzenie Agencji Badań Medycznych i kierowanie nią niemal przez cały okres jej istnienia” oraz „za konsekwentne dążenie do rozwoju badań medycznych w Polsce, których celem jest poprawa leczenia polskich pacjentów oraz za odwagę tworzenia infrastruktury dla polskich innowacji”.

– To przede wszystkim nagroda dla Agencji Badań Medycznych. Od początku jej istnienia staram się realizować cele, dla których Agencja Badań Medycznych powstała: rozwój badań klinicznych, poprawa dostępności polskich pacjentów do nowoczesnego leczenia dla polskich pacjentów – podkreślił podczas odbierania nagrody Radosław Sierpiński.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w zeszłą środę 8 września. Orły „Wprost” zostały przyznane w kategorii „Lider systemu ochrony zdrowia”.