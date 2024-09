Polskiej gospodarce zagraża rosnąca luka. Jesteśmy czwartym najgorszym krajem w Unii Europejskiej

– Jeśli mamy możliwość kupić mieszkanie odpowiednie do naszych potrzeb to to zróbmy. Ale często nie mamy takiej możliwości i musimy wybierać między złą opcją a złą opcją. To wybór między za drogim mieszkaniem, które jest zbyt obciążające dla naszego budżetu albo na które nawet nie dostaniemy kredytu a mieszkaniem za małym do naszych potrzeb – mówi prof. Adam Czerniak, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej i Polityki Insight.

Prof. Czerniak podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu zaprezentował wnioski z raportu dotyczącego problemów mieszkaniowych w Polsce, który przygotował wraz z innymi naukowcami z SGH. Jednym z zagadnień poruszanych w raporcie jest luka czynszowa, która odgrywa kluczową rolę w hamowaniu wzrostu gospodarczego kraju.

Dlaczego luka czynszowa jest groźna

Luka ta to odsetek gospodarstw domowych, które nie mają wystarczających dochodów, by nabyć lub wynająć mieszkanie na rynku komercyjnym, a jednocześnie ich dochody są zbyt wysokie, by kwalifikować się do programów pomocy mieszkaniowej oferowanych przez państwo, takich jak mieszkania komunalne, socjalne czy TBS-y.

W rozmowie z „Wprost” prof. Czerniak wyjaśnił, że luka czynszowa powstała w wyniku problemów z dostępnością mieszkań w Polsce, które są zbyt drogie zarówno w kontekście kupna, jak i wynajmu. Sytuację dodatkowo pogarszają restrykcyjne zasady udzielania kredytów mieszkaniowych.

Z jego analizy wynika, że największy problem z luką czynszową dotyczy dużych rodzin, zwłaszcza tych z trójką lub więcej dzieci, gdzie aż 66% gospodarstw domowych zmaga się z trudnościami w zaspokojeniu swoich potrzeb mieszkaniowych. W takich przypadkach dostępne mieszkania często są za małe lub zbyt drogie.

Luka czynszowa znów rośnie

Czerniak podkreślił, że luka czynszowa w Polsce zmniejszała się w poprzedniej dekadzie (2011-2020), głównie za sprawą zmian demograficznych, takich jak starzenie się społeczeństwa i spadek liczby ludności na wsiach, co wpłynęło na spadek przeludnienia w wielu mieszkaniach. Niestety, w ostatnich latach, z powodu gwałtownego wzrostu cen na rynku nieruchomości (2020-2023), luka czynszowa przestała maleć, a wręcz wzrosła.

