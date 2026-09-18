Europa zostaje w tyle? Zygmunt Berdychowski o tym, co może przesądzić o jej przyszłości

Podczas 35. Forum Ekonomicznego w Karpaczu o kondycji europejskiej gospodarki i jej perspektywach mówił Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Rozmowa dotyczyła m.in. gospodarki, ale też decyzji, które mogą zdecydować o tym, jaką pozycję Europa zajmie w świecie za kilka lat.

Problem jest szerszy niż sama rywalizacja gospodarcza. Europa musi jednocześnie odpowiadać na rosnące potrzeby związane z bezpieczeństwem, transformacją energetyczną i rozwojem nowych technologii. Każdy z tych obszarów wymaga dużych nakładów, a jednocześnie europejskie firmy działają w warunkach, w których koszty prowadzenia biznesu są coraz ważniejszym elementem konkurencji.

Szczególnego znaczenia nabierają inwestycje. Bez nich trudno mówić o budowaniu przewagi technologicznej czy modernizacji infrastruktury, ale ich realizacja wymaga nie tylko kapitału, lecz także stabilnych warunków dla biznesu. Pytanie dotyczy więc również tego, czy Europa potrafi stworzyć otoczenie, które będzie zachęcało firmy do podejmowania długoterminowych decyzji.

Coraz większe znaczenie mają państwa i regiony, które potrafią szybko podejmować decyzje, inwestować na dużą skalę i rozwijać własne technologie. Dla Europy oznacza to konieczność odpowiedzi na pytanie, jak zachować swoje ambicje regulacyjne i społeczne, jednocześnie nie tracąc zdolności do konkurowania.

Czy Europa jest w stanie zmienić kierunek? Jakie bariery musi pokonać i gdzie wciąż ma przewagę nad innymi gospodarkami?