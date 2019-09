Rusza Forum Ekonomiczne w Krynicy. Gości w samochodach elektrycznych wozić będzie Uber

XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy, odbywające się w dniach 3-5 września 2019 roku, to tysiące gości z kilkudziesięciu krajów świata, prawie 300 partnerów instytucjonalnych, biznesowych i medialnych oraz ponad 200 debat i dyskusji panelowych podzielonych na bloki tematyczne. Uczestnicy Forum Ekonomicznego w Krynicy spróbują znaleźć odpowiedź na pytanie: „Europa jutra. Silna, czyli jaka?”, będące jednocześnie hasłem tegorocznego wydarzenia.

Jednym z partnerów wydarzenia będzie technologiczna firma Uber, która udostępni gościom swoją flotę elektrycznych i hybrydowych aut. Przedstawiciele Uber i Uber Eats wezmą udział w czterech panelach dotyczących przyszłości transportu, elektromobilności, infrastruktury, a także rynku food delivery. Będą również gospodarzami strefy, która stanie na deptaku przed Nowym Domem Forum.

Przedstawiciele Uber i Uber Eats wezmą udział w czterech panelach. Trzy z nich odbędą się 4 września, natomiast jeden 5 września.

1. „Elektromobilność Polska i świat”, 4 września, godz. 11:55-12:55

Ash Kebriti, CEE Uber General Manager opowie o działaniach Uber w Polsce i w regionie na rzecz rozwoju elektromobilności oraz odpowie na pytanie, dlaczego według Ubera przyszłość transportu jest zielona, połączona i współdzielona.

2. „Europejski transport – zrównoważony, bezpieczny, inkluzywny. Realny plan czy mrzonka?”, 4 września, 18:20-19:20

Mark Boris Andrijanič, Head of Public Policy CEE, Uber Polska zobrazuje, jak platformy multimodalne pomagają integrować wszystkie dostępne formy transportu, by był on dostępny, prosty i bezpieczny.

3. „Infrastruktura w regionach”, 5 września, 12:05-13:05.

Michał Konowrocki, Cities Lead CEE, Uber Polska, odpowie na pytanie, jak dedykowane, globalne platformy technologiczne pomagają rozwiązywać najbardziej palące problemy związane z transportem, dzięki współpracy z miastami i regionami.

4. „Polska 2020 od kuchni. Analityka i technologia na talerzu”, 4 września, 10:45-11:45.

Jakub Pietraszek, General Manager Uber Eats Polska, razem z zaproszonymi ekspertami przeanalizują rosnący rynek food delivery w Polsce oraz nadchodzące trendy i rolę najnowszych technologii w walce o klienta.

Czym jest Uber?

Uber to firma technologiczna, która łączy użytkowników aplikacji z kierowcami korzystającymi z platformy, aby współdzielić swój przejazd z innymi, oferować możliwość przywiezienia posiłku bądź przewiezienia przesyłki. Platforma Uber działa w ponad 600 miastach w 65 państwach na całym świecie, usprawniając sposób, w jaki ludzie poruszają się po współczesnych metropoliach. W Polsce Uber jest dostępny w 7 miastach: Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i na Śląsku.

