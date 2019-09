Spora zmiana w Lotto. „To innowacja na skalę europejską, jeśli nie światową”

W rozmowie z portalem Money.pl Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego przyznał, że po rekordowej wygranej zainteresowanie Eurojackpot wzrosło (w maju gracz z Polski wygrał 193 mln zł - red.). – Ta gra została przyjęta bardzo dobrze przez naszych graczy. Szczególnie przez tych, którzy od lat grali w Lotto – dodał.

Przy okazji szef Totalizatora Sportowego zapowiedział spore zmiany. Będą one dotyczyć osób, którym udało się coś wygrać w grach liczbowych. – Nowością będzie testowany właśnie nowy sposób wypłaty nagród. To innowacja na skalę europejską, jeśli nie światową. Jesteśmy pierwszą loterią umożliwiającą wypłatę nagród bezpośrednio na kartę. Na razie trwają testy w 10 kolekturach, ale w przyszłości, to może być technologia wdrażana we wszystkich naszych punktach – zapowiedział Olgierd Cieślik.

Prezes TS podkreślił, że Totalizator dbając o innowacje, zakłada też swój razem funduszu venture capital. Jak podaje portal Money.pl ma on skupić się na inwestycji w polskie startupy, które mogą pomóc rozwijać usługi spółki.