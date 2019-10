Nowy biznes Anny Lewandowskiej. „Przeszło dwa lata pracy i mamy to!”

„To już dziś, już teraz! Złap swój Phlov! Kochani, razem z moim teamem specjalistów stworzyliśmy dla Was nowy, wspaniały produkt. Przeszło dwa lata pracy i mamy to! Jedyne takie na polskim rynku kosmetyki innowacyjne, naturalne, wegańskie. W ten projekt włożyłam mnóstwo czasu i jeszcze więcej serca. 1000 proc. zaangażowanie było niezwykłym wyzwaniem, którego efekty przeszły najśmielsze oczekiwania, o czym, mam nadzieje, przekonacie się same” – napisała Anna Lewandowska na Instagramie.

Kosmetyki od Lewandowskiej - ceny, gdzie kupić?

W ten sposób trenerka zapowiedziała swój nowy biznes pod nazwą Phlov. Jest to seria kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. Łącznie w ofercie znalazło się 11 produktów m.in. krem pod oczy, krem do twarzy, booster, żel do mycia ciała z efektem złuszczającym, prebiotyczny żel do mycia, balsam wzmacniający efekty treningu i balsam z technologią lipotransformacji. Kosmetyki są w cenie od 49 do 159 zł. Można je już zamawiać przez stronę internetową Phlov, jednak pierwsza wysyłka odbędzie się dopiero 28 października.

Anna Lewandowska podkreśliła, że przy przygotowaniu kosmetyków skorzystano z technologii brain-skin. „To połączenie między mózgiem a skórą, które umożliwia wpływanie na nastrój poprzez poprawę kondycji skóry. To prawdziwy przełom w kosmetologii! Każdy szczegół: skład, zapach, konsystencja zostały odpowiednio dobrane i dopracowane” – zachęcała trenerka. Za marką Phlov stoi – oprócz Anny Lewandowskiej – także Justyna Żukowska-Bodnar, nagradzana twórczyni kosmetyków i trendseterka, która od kilkunastu lat związana jest z branżą beauty i spa.

Anna Lewandowska w gronie 50 najbogatszych Polek

Z majątkiem szacowanym na 231 mln zł Anna Lewandowska zajmuje 23. miejsce w tegorocznym rankingu najbogatszych Polek według „Wprost”. Trenerka od kilku lat prowadzi własną firmę HPBA, która produkuje zdrową żywność pod marką „Foods by Ann”. W zeszłym roku spółka przekroczyła 12 mln zł przychodów, z czego ponad półtora miliona to zysk netto. Na warszawskiej Sadybie otworzyła własne centrum treningowe. W zeszłym roku na Wilanowie pierwszą kawiarnię ze zdrową żywnością, która ma przerodzić się w ogólnopolską sieć. Drugi lokal został już otwarty w centrum handlowym Posnania, a trzeci na warszawskich Młocinach. Razem z przyjaciółką Ewą Puchowską otworzyła też sklep internetowy z ubrankami i zabawkami dla dzieci. Weszła też do smartfonów, na które można pobrać jej aplikację łączącą dietę z treningami. W czerwcu tego roku założyła spółkę Moodiphy, która ma zajmować się sprzedażą kosmetyków. Z nieformalnych informacji wiemy, że ich premiera odbędzie się jeszcze tej jesieni.

Czytaj także:

Anna Lewandowska opublikowała zdjęcia z przeszłości. Internautki oceniają, czy poprawiała urodę