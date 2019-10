Rewolucja na polskiej kolei. Pojawią się „stacje na żądanie”

Do tej pory możliwość zatrzymania pojazdu na żądanie dotyczyła jedynie autobusów miejskich, szczególnie tych jeżdżących w godzinach nocnych. Należało wówczas pomachać ręką na przystanku, jeśli chcieliśmy wejść do pojazdu, lub nacisnąć specjalny guzik, jeśli zależało nam na jego zatrzymaniu. Jak podaje Polsat News, taka opcja ma zostać wprowadzona także na kolei. Do tej pory dwie stacje otrzymały status na żądanie - Krzyżowa oraz Nowa Wieś Legnicka. Oznacza to, że od niedzieli 20 października pasażerowie Kolei Dolnośląskich będą mogli zatrzymać na tych dwóch stacjach pociągi. Na razie nie wiadomo, jak dokładnie będzie funkcjonować to rozwiązanie, ponieważ autobus miejski jest znacznie łatwiej zatrzymać niż pociąg.

Biuro prasowe Kolei Dolnośląskich zapewniło, że w ciągu kilku dni zostaną opublikowane szczegółowe instrukcje dla pasażerów. Na peronach obu stacji na żądanie pojawiły się natomiast specjalne oznaczenia w języku polskim oraz angielskim, z których wynika, że podróżni chcący zatrzymać pociąg powinni się ustawić w miejscu widocznym dla maszynisty.

Podobne rozwiązania funkcjonują na kolei m.in. w Niemczech oraz w Czechach.

