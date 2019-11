Gróbarczyk o przekopie Mierzei Wiślanej: Rosja będzie próbować zablokować inwestycję

– Każda jednostka, która chciałaby przepłynąć, musi uzyskać zgodę Moskwy. Tak się biznesu robić nie da. Rosjanie doskonale o tym wiedzą i zrobią wszystko, aby inwestycja nie powstała. Ale to, co się rozpoczęło, musi się zakończyć, jesteśmy zdeterminowani – powiedział o przekopie Mierzei Wiślanej Marek Gróbarczyk w rozmowie z TVP Info.

„To jest kluczowa inwestycja, jeśli chodzi o region kaliningradzki”

Pytany o to, czy spodziewa się ruchów ze strony Rosji w odpowiedzi na inwestycję, minister podkreślił, że jest przygotowany na to, że w dalszym ciągu będzie bardzo silne oddziaływanie przede wszystkim na Komisję Europejską w celu zablokowania tej inwestycji. – To jest kluczowa inwestycja, jeśli chodzi o region kaliningradzki. Stajemy się liderem, a przede wszystkim uruchamiamy tereny, które nie miały żadnej szansy, aby funkcjonować gospodarczo. Dzisiaj ta część staje się bardzo atrakcyjna dla inwestorów i zaczynamy konkurencyjnie wygrywać w tym obszarze. Tej inwestycji nie można zablokować, bo nie ma ku temu żadnych podstaw – przekonywał dodając że rząd nie pozwoli na to, aby jakiekolwiek działania ekoterrorystyczne miały wpływ na realizację przekopu.

W ocenie ministra każdy może protestować, ale tej inwestycji nie można zablokować, bowiem – jak podkreślił – nie ma ku temu żadnych podstaw. – Takie inwestycje są na porządku dziennym w Europie Zachodniej. Protesty są elementem walki politycznej, ale przede wszystkim konkurencji. – Bo przecież za tym, że powstaje nowa inwestycja, powstaną kolejne – związane z rozbudową portu w Elblągu. Inwestycje będą dotyczyć całego Zalewu Wiślanego, dlatego jesteśmy zdeterminowani, aby w 2022 r. pierwsze jednostki wpłynęły kanałem z Bałtyku na Zalew Wiślany – podkreślił.

