Alkohol i papierosy mogą znacząco podrożeć. Sejm za wzrostem akcyzy

Co zakłada projekt ustawy?

W myśl ustawy butelka piwa będzie droższa o 5 groszy, butelka wina zdrożeje o 12 groszy a wódka o ok 1,14 zł. Podrożeją także papierosy. Paczka 20 sztuk ma być droższa o 1,02 zł. Cena cygar może wzrosnąć ok. 0,40 zł za sztukę, a kilograma suszu tytoniowego o ok. 22,93 zł. Proponowane przez rząd zmiany mają wpłynąć na podwyższenie cen o 10 proc. obecnej wartości. Podwyższenie akcyzy ma się przełożyć na zasilenie przyszłorocznego budżetu o 1,7 mld złotych. "Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie (...) o podatku akcyzowym (...), których głównym celem jest realizacja działań w obszarze podatków. Projekt przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie – napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy. Ewentualne zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Debata w Sejmie

– Wzrost akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe spowoduje symboliczne podwyżki cen, z pewnością wpłynie pozytywnie na politykę prozdrowotną – tłumaczył wiceminister finansów Leszek Skiba dodając, że zmiana stawek o 10 proc. wynika m.in. z rosnących kosztów przeciwdziałania skutkom społecznym i zdrowotnym konsumpcji napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. W trakcie debaty Konrad Berkowicz z Konfederacji zacytował słowa piosenki Kazika (" i właściwie kto wódki nie pije, ten jest wywrotowcem, świadomie uszczuplającym dochody państwa – bezideowcem"). Tomasz Trela z Lewicy zapewnił, że jego klub będzie korygować projekt podwyższający akcyzę, bo "jeśli chcemy mówić o realnej walce z alkoholizmem, to musimy mieć gwarancję, że pieniądze z akcyzy pójdą na takie programy". – Rząd decyduje się na takie skokowe zmiany, które noszą za sobą dość poważne ryzyka i skutki mogą być opłakane, bo za tym może iść rozwój szarej strefy, spadek produkcji, ale i spadek zatrudnienia – powiedział Janusz Cichoń z Koalicji Obywatelskiej.

Jak zagłosowali posłowie?

Za skierowaniem projektu do komisji finansów publicznych głosowało 240 posłów, przeciw było 209 i nikt nie wstrzymał się od głosu. Tym samym dalsze prace nad projektem będą prowadzone w komisji finansów publicznych.

Czytaj także:

Dwóch posłow KO zagłosowało za rządem Morawieckiego. Teraz się tłumaczą