Rząd przyjął projekt ws. małego ZUS plus. Kto może skorzystać z nowego rozwiązania?

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje tzw. mały ZUS. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy zgłaszali postulat powiązania wysokości składek z dochodem, bo lepiej niż przychód odzwierciedla faktyczną sytuację finansową firmy, rząd przygotował rozwiązanie wprowadzające tzw. mały ZUS plus. W praktyce chodzi o poszerzenie rozwiązań tzw. małego ZUS-u w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

– Dzisiaj bardzo dobra wiadomość. Nie minęło jeszcze 100 godzin od przegłosowania wotum zaufania dla rządu, a mamy już pierwszą z tych ustaw, którą zapowiedzieliśmy na pierwsze 100 dni pracy rządu. To rozwiązanie dla małych przedsiębiorców, którzy zaczynają swoją działalność, ale także dla takich, którzy już prowadzą działalność i którzy mają niższe dochody bądź przychody i chcą przez pewien czas, rok, dwa, trzy lata płacić mniejszy ZUS – powiedział Mateusz Morawiecki. – To rozwiązanie, które pomoże rozwinąć skrzydła tym najmniejszym, mikroprzedsiębiorcom, trochę większym przedsiębiorcom, ulży w sposób taki, że średnio wyliczamy to na około 500 zł ulgi w płatności na ZUS dla tych przedsiębiorców, dla tych którzy mają dochód bliżej 5 tys. czy 4,5 tys., ta kwota będzie troszeczkę mniejsza, ale dla tych, którzy mają bardzo niski dochód ona może być wyższa nawet niż te 500 zł, a więc średnia jak to średnia – stwierdził premier.

Kto może skorzystać z małego ZUS-u plus?

Mały ZUS plus ma objąć około 320 tysięcy przedsiębiorców. Jest to przede wszystkim rozwiązanie dla najmniejszych firm, których przychód w 2019 roku zamknie się w kwocie 120 tys. zł. Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby prowadzące już działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorcy, którzy mają firmę od wielu lat. Obniżoną składkę będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych (5 lat) prowadzenia działalności. Aby skorzystać z nowego rozwiązania w 2020 r., trzeba będzie wykazać roczny przychód za 2019 r. nie przekraczający 120 tys. zł. Jest to niemal dwukrotne podniesienie progu w stosunku do mijającego roku (z 63 do 120 tys. zł). W tym przypadku składki będą liczone od dochodu i będą niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie.

Z informacji przekazanych przez szefa rządu wynika, że w skali całego budżetu państwa jest to przekazanie środków w wysokości co najmniej 1,3 mld zł dla małych i średnich przedsiębiorców. – Nowy rząd tym samym rozpoczyna realizację tzw. piątki na 100 dni – czyli wspomniany mały ZUS plus, profilaktyka plus, 14. emerytura oraz dopłaty dla rolników i 100 obwodnic – podkreślił Mateusz Morawiecki.

