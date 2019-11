Posłowie przyjęli ustawę. Alkohol i papierosy podrożeją

Za podniesieniem akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe zagłosowało 243 posłów. Przeciw było 201, 7 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. W głosowaniu wzięło udział 451 posłów.

– Rząd sięga do kieszeni Polek i Polaków metodami, które były znane za PRL-u – powiedział Krzysztof Paszyk podczas dyskusji w Sejmie. – Fakt jest taki, że potrzebujecie 1.7 miliarda złotych, bo budżet bez deficytu nie może się zrównoważyć – stwierdził Michał Szczerba. – Mamy politykę rządu, który żeruje na grupach, których jest najwięcej. Mam konkretne pytanie: ile brakuje w budżecie? Jaka konkretnie kwota będzie łatana tymi rzeczami, które chcecie wprowadzić w pierwszym tygodniu rządu? – pytał Artur Dziambor z Konfederacji. – Mam wrażenie, że jesteśmy świadkami festiwalu hipokryzji – odparł Łukasz Schreiber z PiS.

Co zakłada projekt ustawy?

W myśl ustawy butelka piwa będzie droższa o 5 groszy, butelka wina zdrożeje o 12 groszy a wódka o ok 1,14 zł. Podrożeją także papierosy. Paczka 20 sztuk ma być droższa o 1,02 zł. Cena cygar może wzrosnąć ok. 0,40 zł za sztukę, a kilograma suszu tytoniowego o ok. 22,93 zł. Proponowane przez rząd zmiany mają wpłynąć na podwyższenie cen o 10 proc. obecnej wartości. Podwyższenie akcyzy ma się przełożyć na zasilenie przyszłorocznego budżetu o 1,7 mld złotych. "Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie (...) o podatku akcyzowym (...), których głównym celem jest realizacja działań w obszarze podatków. Projekt przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie – napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy. Ewentualne zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku.

