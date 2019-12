Wspólny list polskich europosłów. Pod nim podpisy polityków PiS i PO

List adresowany do Margrethe Vestager, czyli wiceprzewodniczącej wykonawczej odpowiedzialnej za Europę na miarę ery cyfrowej oraz Fransa Timmermansa, czyli wiceprzewodniczącego wykonawczego odpowiedzialnego za Europejski Zielony Ład udostępnił na Twitterze Zdzisław Krasnodębski. We wspólnym liście podpisanym m.in. przez wspomnianego Krasnodębskiego, Jerzego Buzka, Ewę Kopacz, Adama Jarubasa, Bogdana Rzońcę, Janusza Lewandowskiego, Joannę Kopcińską czy Jacka Saryusz-Wolskiego czytamy o tym, że Komisja Europejska pracuje nad regulacjami dotyczącymi emisji gazów cieplarnianych. „Zasady te zezwalają na rekompensaty w celu dostosowania ich do nowego systemu emisyjnego w latach 2021-2030. Przyjęcie planowane jest na pierwszy kwartał 2020 roku, jednak – zgodnie z naszymi informacjami – pierwszy projekt zostanie opublikowany w najbliższych tygodniach " – podkreślono.

Carbon leakage

Sygnatariusze listu dodali, że aby zminimalizować zjawisko tzw. carbon leakage (przenoszenie emisji dwutlenku węgla z jednego kraju do drugiego – przyp.red.), państwa członkowskie mogą zrekompensować wyższe koszty ponoszone przez niektóre przedsiębiorstwa w sektorach o wysokim zużyciu energii elektrycznej. Mając to na uwadze, europosłowie zwrócili członkom KE uwagę na pewne aspekty. Napisali m.in. o tym, że wyższe zużycie energii elektrycznej o niskiej lub zerowej emisji poprawi wskaźnik śladu węglowego gałęzi przemysłu związanych z elektrycznością. Dodali, że energia elektryczna musi pozostać przystępna dla „energochłonnych firm” .

Europosłowie na koniec zaapelowali do m.in. Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji działającej w ramach KE o zwrócenie uwagi na to, by nowe regulacje były przyswajane w taki sposób, by wesprzeć europejski przemysł oraz ekonomię.

Czytaj także:

Przywódcy NATO plotkowali o Trumpie? Pojawiło się nagranie