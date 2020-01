Jest nowy ranking najlepszych krajów do życia. Co z Polską?

Ranking takich właśnie państw w 2020 został właśnie stworzony przez BAV Group, część globalnej korporacji marketingowej VMLY & R oraz Wharton School z University of Pennsylvania. W badaniu wzięło udział 20 000 osób z czterech kontynentów, którzy oceniali 73 kraje według 75 różnych wskaźników. Najlepiej poradziły sobie kraje skandynawskie i Kanada, która już po raz piąty zajmuje pierwsze miejsce w rankingu pod względem zapewniania dobrej jakości życia. A jak wypadła Polska? Sprawdźcie.

Polska (na zdjęciu Stare Miasto w Warszawie)

Polska uplasowała się na 22. miejscu. PKB: 585,8 mld USD POPULACJA: 38,0 milionów PKB na mieszkańca, PPP: 32 005 USD



Miejsce 1. Kanada ( na zdjęciu Labrador)

Kanada zajmuje około dwóch piątych kontynentu północnoamerykańskiego, co czyni ją drugim co do wielkości krajem na świecie po Rosji. Kraj jest słabo zaludniony, a większość jego 35,5 miliona mieszkańców mieszka w odległości 125 mil od granicy z USA. Ekspansywne pustkowie Kanady na północy odgrywa dużą rolę w kanadyjskiej tożsamości, podobnie jak reputacja tego kraju w zakresie przyjmowania imigrantów. Kanada po raz piąty z rzędu zajmuje pierwsze miejsce w rankingu pod względem zapewniania dobrej jakości życia. PKB: 1,7 bln USD POPULACJA: 37,1 miliona PKB na mieszkańca, PPP: 49 690 USD



Miejsce 2. Dania (na zdjęciu Kopenhaga)

Królestwo Danii powstało w X wieku i obejmuje dwa narody wyspiarskie Północnego Atlantyku, Wyspy Owcze i Grenlandię. Wraz ze Szwecją i Norwegią tworzy Skandynawię, region kulturalny w Europie Północnej. PKB: 352,1 mld USD POPULACJA: 5,8 miliona PKB na mieszkańca, PPP: 52 279 USD



Miejsce 3. Szwecja (na zdjęciu Sztokholm)

Królestwo Szwecji, otoczone przez Norwegię na zachodzie i Morze Bałtyckie na wschodzie, rozciąga się na znacznej części Półwyspu Skandynawskiego i jest jednym z największych krajów Unii Europejskiej pod względem masy lądowej. Stolica - Sztokholm - została zdobyta w XVI wieku, a spory graniczne w średniowieczu ustanowiły współczesny naród. PKB: 551,0 mld USD POPULACJA: 10,2 miliona PKB na mieszkańca, PPP: 53 652 USD



Miejsce 4. Norwegia (na zdjęciu Sommarøy)

Królestwo Norwegii to najbardziej wysunięty na zachód kraj półwyspu skandynawskiego, składający się głównie z górzystego terenu. Prawie cała jego populacja mieszka na południu, otaczając stolicę, Oslo. Wybrzeże Norwegii składa się z tysięcy mil fiordów, zatok i wybrzeży wysp. Norwegowie rozwinęli kulturę morską i działali przez całą epokę Wikingów, zakładając osady na Islandii i Grenlandii. PKB: 434,8 mld USD POPULACJA: 5,3 miliona PKB na mieszkańca, PPP: 74 357 USD



Miejsce 5. Australia (na zdjęciu Sydney)

Wspólnota Australii zajmuje kontynent australijski. Kraj obejmuje również niektóre wyspy, w szczególności Tasmanię. Rdzenni mieszkańcy zajmowali ziemię przez co najmniej 40 000 lat przed pierwszymi osadami brytyjskimi w XVIII wieku. PKB: 1,4 bln USD POPULACJA: 25,0 milionów PKB na mieszkańca, PPP: 52 379 USD



Miejsce 6. Holandia (na zdjęciu Amsterdam)

Położona na obrzeżach Europy Zachodniej Holandia od zawsze znana była jako kraj wiatraków. Słynie też z hodowli przepięknych, kolorowych tulipanów. Od 1 stycznia tego roku zmieniła oficjalną nazwę na Niderlandy. PKB: 913,7 mld USD POPULACJA: 17,2 miliona PKB na mieszkańca, PPP: 56 489 USD



Miejsce 7. Szwajcaria (na zdjęciu Berno)

Oficjalnie nazywana Federacją Szwajcarską. Jest małym krajem w Europie Środkowej, który składa się z 16 000 mil kwadratowych rzeźbionych w lodowcu Alp, jezior i dolin. Jest to jeden z najbogatszych krajów na świecie i od wieków znany jest ze swojej neutralności. PKB: 705,5 mld USD POPULACJA: 8,5 miliona PKB na mieszkańca, PPP: 65 010 USD



Miejsce 8. Nowa Zelandia (na zdjęciu jezioro Pukaki)

Wyspiarskie państwo na Oceanie Spokojnym na południowy wschód od Australii, składające się z dwóch głównych wysp oraz szeregu mniejszych, w tym wyspy Stewart i wysp Chatham. Dzisiaj 70 proc. Kiwis – pospolity termin mieszkańców Nowej Zelandii, którzy tytułują się tak, by podkreślić dumę z ptaka kiwi, symbolu tego państwa – jest pochodzenia europejskiego.Jednak pierwszymi mieszkańcami Nowej Zelandii są Maorysi, którzy stanowią dzisiaj około 14 proc. tamtejszej ludności. PKB: 205,0 mld USD POPULACJA: 4,9 miliona PKB na mieszkańca, PPP: 40 096 USD



Miejsce 9. Finlandia (na zdjęciu Helsinki)

Jeden z najbardziej wysuniętych na północ krajów na świecie. Graniczy ze Szwecją, Norwegią i Rosją. Jest krajem nizinnym i posiada największą na świecie liczbę jezior. PKB: 274,0 mld USD POPULACJA: 5,5 miliona PKB na mieszkańca, PPP: 46,596 USD



Miejsce 10. Niemcy (na zdjęciu Berlin)

Najbardziej zaludniony naród w Unii Europejskiej, mają jedną z największych gospodarek na świecie, a ich rola we wspólnocie międzynarodowej od zjednoczenia stale rośnie. Ten środkowoeuropejski kraj graniczy z dziewięcioma narodami, a jego krajobraz jest zróżnicowany: od równin północnych, które sięgają mórz północnych i bałtyckich po Alpy Bawarskie na południu. PKB: 4,0 bln USD POPULACJA: 82,9 miliona PKB na mieszkańca, PPP: 52 386 USD